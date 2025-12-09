Katar übernimmt belgischen Zweitligisten Eupen

SID 09.12.2025 • 15:51 Uhr Der Verein stand bereits seit 2012 unter dem Einfluss Katars - dieser wird nun weiter zunehmen.

Der belgische Fußball-Zweitligist KAS Eupen wird vollständig von der katarischen Investmentgruppe Qatar Sports Investments (QSI) übernommen. Das teilte der deutschsprachige Klub am Dienstag mit. Demnach wird die staatlich verbundene Investmentgesellschaft, die auch Eigentümer von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist, die "sofortige Verantwortung für sportliche Angelegenheiten" übernehmen, hieß es in einem Vereinsstatement.

Eupen steht bereits seit 2012 unter der Kontrolle und dem Einfluss Katars, die Akademie Aspire wollte den Verein als Sprungbrett für Nachwuchstalente nutzen. Das Projekt habe nun jedoch "sein natürliches Ende erreicht", teilte der Verein weiter mit: "Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, bekanntzugeben, dass Aspire und Qatar Sports Investments eine Absichtserklärung über die vollständige Übernahme des Vereins unterzeichnet haben."