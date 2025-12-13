Newsticker
Leroy Sané setzt starken Lauf fort

Ex-Bayern-Star Leroy Sané legt auch bei Antalyaspor einen starken Auftritt hin. Der 29-Jährige hat einen Lauf.
Leroy Sané traf bei Antalyaspor
© IMAGO/Anadolu Agency
Ex-Bayern-Star Leroy Sané hat seinen starken Lauf in der Türkei fortgesetzt.

Der 29 Jahre alte Offensivakteur von Galatasaray Istanbul traf beim Kantersieg bei Antalyaspor (4:1) zur frühen Führung (7.). In der Nachspielzeit legte er den finalen Treffer für Mauro Icardi auf (90.+3).

Sané kommt damit auf sechs Tore und fünf Assists in 21 Pflichtspielen für die Türken.

Sané hat einen Lauf

Vergangene Woche hatte er beim Sieg gegen Samsunspor (3:2) ebenfalls mit einem Tor und einer Vorlage geglänzt. Wenige Tage zuvor hatte er zur Führung gegen den Stadtrivalen Fenerbahce getroffen (1:1).

Sané war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Bayern nach Istanbul gewechselt.

Auch für die deutsche Nationalmannschaft legte der Linksfuß beim Kantersieg gegen die Slowakei (6:0) jüngst einen Gala-Auftritt hin. Dabei erzielte er zwei Tore und lieferte einen Assist.

