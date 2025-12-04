ManUnited patzt gegen Hammers - Füllkrug fehlt

SID 04.12.2025 • 22:56 Uhr Manchester United kommt gegen Kellerkind West Ham United nicht über ein Remis hinaus. Niclas Füllkrug steht dabei nicht im Kader.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League den nächsten wichtigen Sieg verspielt. Die Red Devils kamen gegen den lange harmlosen Abstiegskandidaten West Ham United nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpassten den Sprung auf Platz fünf. Bei den Hammers stand Nationalstürmer Niclas Füllkrug nicht im Kader.

Die Hausherren gingen durch Diogo Dalot (58.) in Führung, doch Soungoutou Mangassa (83.) glich noch aus. In der ersten Halbzeit traf Manchesters Kapitän Bruno Fernandes den linken Pfosten (28.).

Vor dem unerwarteten Ausgleich klärte der frühere Münchner Noussair Mazraoui auf der Linie unglücklich, als er den Ball direkt zu Mangassa spielte.

ManUnited mit großen Abwehrsorgen

Manchester musste auf den verletzten Abwehrchef Harry Maguire und kurzfristig auch auf den früheren Münchner Matthijs de Ligt verzichten. Der erst 19 Jahre alte Verteidiger Ayden Heaven spielte erstmals von Beginn an in der Premier League.