Neymar erfolgreich am Knie operiert

SID 22.12.2025 • 18:52 Uhr Neymar ist erfolgreich am linken Knie operiert worden. Der 33-Jährige hat sich einer Arthroskopie zur Behandlung einer Verletzung des Innenmeniskus unterzogen.

Brasiliens Fußballstar Neymar ist erfolgreich am linken Knie operiert worden. Das teilte sein Klub FC Santos am Montag mit. Der 33-Jährige unterzog sich einer Arthroskopie zur Behandlung einer Verletzung des Innenmeniskus. „Die Operation ist erfolgreich verlaufen und der Spieler befindet sich in gutem Zustand“, hieß es in einer Mitteilung des Traditionsvereins. Der Eingriff wurde vom Mannschaftsarzt der brasilianischen Nationalmannschaft durchgeführt, der Neymar bereits in der Vergangenheit operiert hatte.

Der Angreifer hatte in diesem Jahr eine schwierige Saison bei seinem Jugendklub, zu dem er Anfang 2025 zurückgekehrt war. Immer wieder war er von Verletzungen ausgebremst worden, spielte aber eine entscheidende Rolle im Kampf um den Klassenerhalt. Acht Treffer in 20 Ligaspielen stehen für ihn zu Buche, fünf davon in den letzten fünf Partien. Santos sicherte sich den Verbleib in der ersten Liga erst am letzten Spieltag.

Neymar zuletzt 2023 für die Nationalmannschaft im Einsatz

Neymars Vertrag läuft zum Jahresende aus, die Klubführung verhandelt jedoch über eine Verlängerung. Ob der Rekordtorschütze der Seleção (79 Treffer, zwei mehr als Pelé) bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko dabei sein wird, ist offen.