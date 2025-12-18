Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DARTS-WM
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
FORMEL 1
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Fußball: Trainerlegende nach schwerer Erkrankung verstorben

Trauer um norwegische Trainerlegende

Der frühere norwegische Nationalcoach Age Hareide verstirbt nach schwerer Krankheit.
Age Hareide verstarb nach schwerer Krankheit
Age Hareide verstarb nach schwerer Krankheit
© IMAGO/Shutterstock
SID
Der frühere norwegische Nationalcoach Age Hareide verstirbt nach schwerer Krankheit.

Die norwegische Fußball-Trainerlegende Age Hareide ist gestorben. Wie der norwegische Fußball-Verband am Donnerstag mitteilte, verstarb der 72-Jährige am Abend im Kreis seiner Familie.

Vor etwa drei Wochen war bekannt geworden, dass bei Hareide bereits im Juli ein Hirntumor entdeckt wurde. Er erhielt daraufhin eine sechswöchige Strahlentherapie, nahm zusätzlich Chemotherapie-Tabletten, erlag der schweren Erkrankung jedoch nun.

Hareide schrieb in Skandinavien Geschichte

Dem norwegische Rundfunk sagte sein Sohn Bendik Hareide: „Vater ist heute Nacht zu Hause im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Er hat nun sein letztes Spiel bestritten. Wir sind unendlich dankbar für all die Liebe, die wir während seiner Krankheit erfahren haben.“

Hareide hat als Profi 50 Länderspiele bestritten und war unter anderem eine Saison bei Manchester City aktiv. Er trainierte Vereine in seinem Heimatland, in Schweden und Dänemark und ist der einzige Coach, der Meisterschaften in allen drei skandinavischen Ländern gewonnen hat.

Zudem war er sowohl von Norwegen, Dänemark als auch Island Nationaltrainer. Vor einem Jahr war er als isländischer Nationaltrainer zurückgetreten und hatte seine Laufbahn beendet. Zuletzt arbeitete Hareide als Fußballexperte für NRK.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite