Salah wird zum Helden! Ägypten wendet Fehlstart ab

Salah rettet Ägypten spät

Ägypten steuert beim Afrika-Cup lange auf einen Fehlstart zu. Doch dann kommt Mohamed Salah und rettet sein Team.
Arne Slot erklärt vor dem PL-Spiel gegen Tottenham Hotspur, dass Mohamed Salahs Interview für Liverpool schon in der Vergangenheit liegt. Für den Ägypter soll es "keine Ablenkungen geben", betonte der Trainer.
SID
Ägypten steuert beim Afrika-Cup lange auf einen Fehlstart zu. Doch dann kommt Mohamed Salah und rettet sein Team.

Superstar Mohamed Salah und der langjährige Bundesligaprofi Omar Marmoush haben Rekordsieger Ägypten vor einem Fehlstart in den Afrika-Cup bewahrt. Der Mitfavorit gewann gegen Außenseiter Simbabwe im marokkanischen Agadir nach langem Rückstand mit 2:1 (0:1). Ägyptens weitere Gegner heißen Südafrika (Freitag) und Angola (Montag).

Kapitän Salah, der zuletzt beim FC Liverpool nur noch auf der Bank gesessen hatte, traf erst in der Nachspielzeit (90.+1) zum Sieg. Der im Winter von Eintracht Frankfurt zu Manchester City gewechselte Marmoush hatte zuvor den Ausgleich erzielt (65.).

Afrika-Cup: Auch Südafrika startet erfolgreich

In der ersten Halbzeit war der siebenmalige Afrikameister durch einen Treffer von Prince Dube (20.) in Rückstand geraten. Bei Simbabwe in der Startelf stand Jonah Fabisch von Drittligist Erzgebirge Aue.

Im zweiten Spiel der Gruppe B gewann Südafrika gegen Angola ebenfalls 2:1 (1:1). Mann des Spiels war Lyle Foster vom FC Burnley mit einem Tor und einer Vorlage.

Mali und Sambia trennten sich in Gruppe A 1:1 (0:0).

