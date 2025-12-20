Superstar Mohamed Salah fehlt im Liga-Kracher bei Tottenham Hotspur (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) im Kader des FC Liverpool.
Darum fehlt Salah im Liverpool-Kader
Grund ist die Nominierung des ägyptischen Nationalspielers für den anstehenden Afrika-Cup in Marokko (21. Dezember bis 18. Januar).
„Der ganze Fokus liegt dort auf ihm. Und es sollte keine Ablenkung geben, wenn ich etwas über seine Zeit hier bei Liverpool sage“, erklärte Trainer Arne Slot am Freitag.
Salah macht seinem Ärger Luft
Salah hatte jüngst zum Rundumschlag gegen den Verein und speziell Trainer Slot ausgeholt. Im folgenden Champions-League-Spiel bei Inter Mailand wurde Salah aus dem Kader gestrichen. In der Premier League kehrte er gegen Brighton zurück.
Mitspieler Curtis Jones verteidigte den Offensivspieler jüngst.
„Ich kann nur für mich sprechen, da ich Mo kenne und weiß, wie er mit uns umgeht und wie er sich in dieser Situation verhalten hat. Er war auch positiv eingestellt. Er war genau derselbe Mo, er hatte ein breites Lächeln im Gesicht und alle gingen genauso mit ihm um wie sonst auch“, sagte Jones bei Sky Sports.
Salah startet gegen Simbabwe
Ägypten startet am Montag gegen Simbabwe ins Turnier. Die weiteren Gegner in der Gruppe B sind Südafrika und Angola.
Statt Salah steht DFB-Star Florian Wirtz im Kader der Reds am Samstagabend.
