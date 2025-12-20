Darum fehlt Salah im Liverpool-Kader

Christopher Mallmann 20.12.2025 • 17:56 Uhr Mohamed Salah steht erneut nicht im Kader des FC Liverpool. Dahinter stecken aber andere Gründe als zuletzt.

Grund ist die Nominierung des ägyptischen Nationalspielers für den anstehenden Afrika-Cup in Marokko (21. Dezember bis 18. Januar).

„Der ganze Fokus liegt dort auf ihm. Und es sollte keine Ablenkung geben, wenn ich etwas über seine Zeit hier bei Liverpool sage“, erklärte Trainer Arne Slot am Freitag.

Salah macht seinem Ärger Luft

Salah hatte jüngst zum Rundumschlag gegen den Verein und speziell Trainer Slot ausgeholt. Im folgenden Champions-League-Spiel bei Inter Mailand wurde Salah aus dem Kader gestrichen. In der Premier League kehrte er gegen Brighton zurück.

Mitspieler Curtis Jones verteidigte den Offensivspieler jüngst.

„Ich kann nur für mich sprechen, da ich Mo kenne und weiß, wie er mit uns umgeht und wie er sich in dieser Situation verhalten hat. Er war auch positiv eingestellt. Er war genau derselbe Mo, er hatte ein breites Lächeln im Gesicht und alle gingen genauso mit ihm um wie sonst auch“, sagte Jones bei Sky Sports.

Salah startet gegen Simbabwe

Ägypten startet am Montag gegen Simbabwe ins Turnier. Die weiteren Gegner in der Gruppe B sind Südafrika und Angola.