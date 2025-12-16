Torwart-Wahl: Berger und Neuer gehen leer aus

SID 16.12.2025 • 14:52 Uhr Die Engländerin Hannah Hampton und der Italiener Gianluigi Donnarumma werden von der FIFA ausgezeichnet.

Ann-Katrin Berger und Manuel Neuer sind bei der Wahl zur Welttorhüterin und zum Welttorhüter des Jahres leer ausgegangen. Statt der deutschen Nummer eins Berger wurde die englische Europameisterin Hannah Hampton vom Fußball-Weltverband FIFA ausgezeichnet. Bei den Männern musste Neuer (Bayern München) dem Italiener Gianluigi Donnarumma (Manchester City) den Vortritt lassen.

An der Abstimmung nahmen Fans, die aktuellen Kapitäne sowie Trainerinnen und Trainer der Männer- und Frauen-Nationalteams und ausgewählte Medienvertreter teil. Bei der Gala in Katar (JETZT im LIVETICKER) werden auch die Weltfußballer präsentiert.