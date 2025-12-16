FIFA Weltfußballer-Wahl 2025 "The Best" heute live im TV, Stream und Ticker - Neuer und Berger gehen leer aus

Niklas Senger 16.12.2025 • 16:22 Uhr Die FIFA kürt heute den offiziellen Weltfußballer des Jahres. Der Gewinner der diesjährigen Abstimmung wird in Doha verkündet.

Wer tritt die Nachfolge von Real-Star Vinícius Júnior an? Die FIFA kürt am Dienstag den Weltfußballer des Jahres. Der Gewinner der diesjährigen Abstimmung wird bei einem Galadinner in der katarischen Hauptstadt Doha ab 18 Uhr verkündet.

Auch die Weltfußballerin wird bei der Zeremonie ausgezeichnet. Der derzeit verletzten Aitana Bonmatí winkt der Titel zum dritten Mal in Folge.

FIFA Weltfußballer-Wahl 2025: So können Sie die Zeremonie „The Best” heute live verfolgen

TV: -

- Stream: FIFA.com

Bevor die beiden Hauptpreise des Abends vergeben werden, zeichnet der Weltverband bereits einige weitere Errungenschaften aus. Wer wird zum Trainer oder zur Trainerin des Jahres? Wer überzeugte zwischen den Pfosten und was waren die schönsten Tore?

SPORT1 begleitet die Vergabe der Auszeichnungen durch die FIFA im LIVETICKER:

+++ Außenseiterchancen für Flick +++

Hoffnungen auf einen Preis darf sich auch weiterhin der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick (FC Barcelona) machen. Er ist einer von sieben Nominierten für die Auszeichnung zum besten Trainer (Männer).

Der Topfavorit ist allerdings erneut Luis Enrique (Paris Saint-Germain), der im September schon die Johan-Cruyff-Trophäe erhielt. Im Frauenfußball gilt aus diesem Grund auch die englische Nationaltrainerin Sarina Wiegman als Favoritin auf den Titel. Es wäre bereits das fünfte Mal, dass Wiegmann von der FIFA als beste Trainerin gekürt wird.

+++ Das sind die schönsten Tore des Jahres +++

Manchmal reicht auch ein einzelner goldener Moment, um eine Trophäe für die Ewigkeit zu erhalten. Für ihren sensationellen Skorpionkick erhielt Lizbeth Ovalle (Tigres Femenil) den Marta Award. Eine artistische Einlage, bei der Bilder mehr als Worte aussagen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Den gleichzusetzenden Puskás Award erhielt hingegen Santiago Montiel (CA Independiente), der im Mai außerhalb des gegnerischen Strafraums zum Fallrückzieher ansetzte.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Das Kunststück gelang ihm in der argentinischen Liga Profesional de Fútbol. „Ich habe nicht nachgedacht, ich habe einfach abgeschlossen“, erklärte Montiel nach seinem Traumtor.

+++ Neuer und Berger gehen leer aus +++

Die ersten Gewinner des Tages stehen fest! Mit Manuel Neuer (FC Bayern München) und Ann-Katrin Berger (Gotham FC) gehen die zwei nominierten Deutschen jedoch leer aus.

Bei den Männern sicherte sich Gianluigi Donnarumma (Manchester City) die Auszeichnung zum Welttorhüter. Vor seinem Wechsel in die Premier League hatte der Italiener mit Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen.

Die englische Europameisterin Hannah Hampton (FC Chelsea) triumphierte bei den Frauen. Die 25-Jährige gewann das nationale Triple und die UEFA Women’s EURO, wo sie mit zwei Paraden im Elfmeterschießen um den Titel glänzte.

Beide waren schon im September von der Zeitschrift France Football ausgezeichnet worden.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ Fair Play Award wandert nach Deutschland +++

Die Auszeichnung mit der wohl bedeutendsten Hintergrundgeschichte wandert nach Deutschland. Andreas Harlass-Neuking, der Mannschaftsarzt des Drittligisten SSV Jahn Regensburg, erhält von der FIFA den Fair Play Award.

Im April hatte er beim Zweitliga-Gastspiel beim 1. FC Magdeburg einen Fan im Heimblock reanimiert. Der Facharzt, seit 1995 für den SSV im Einsatz, habe danach zudem „sichergestellt, dass der Magdeburger Fan stabil genug war, um in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht zu werden“, hieß es in der FIFA-Mitteilung.

+++ „Solche Fans habe ich noch nie erlebt“ +++

Nicht nur die Akteure auf dem Feld werden heute geehrt, auch die Fans erhalten einen Preis. Den FIFA Fan-Preis erhält in diesem Jahr der irakische Erstligist Zakho SC. Der Grund: Die Gemeinnützigen Aktionen der Anhänger.

Am 13. Mai 2025 hatten die Fans vor dem Anpfiff eines Ligaspiels Tausende Kuscheltiere auf das Spielfeld geworfen, die danach eingesammelt und an kranke Kinder gespendet wurden.

Ahmed Ibrahim, der mit 118 Länderspielen in Iraks Liste der Rekordnationalspieler auf Rang sechs liegt, beschrieb die Aktion bei der FIFA stolz: „Sie haben so viel Spielzeug auf das Spielfeld geworfen, um Kindern zu helfen. In unserer Region gibt es so viele kranke Kinder, die auf medizinisch Behandlung angewiesen sind. Diese Aktion unterstützt diese Kinder, genau wie das Geld, das die Fans sammeln.“

Zuvor feierte Ibrahim die Anhänger und schwärmte: „Ich habe überall gespielt, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar und zwölf Jahre für das Nationalteam. Doch solche Fans habe ich noch nie erlebt. Ich spiele jetzt seit drei Jahren für Zakho. Die Fans hier sind absolut einzigartig, schlicht gigantisch.“

+++ FIFA-Weltfußballer: Dembélé und Yamal als Favoriten +++

Favoriten auf die Auszeichnung als Weltfußballer sind der Franzose Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), der in diesem Jahr bereits den Ballon d’Or erhielt, und Spaniens erst 18 Jahre alter Europameister Lamine Yamal (FC Barcelona). Zu den Nominierten gehört auch Bayern Münchens Angreifer Harry Kane.

Torhüter und Trainer werden ebenfalls ausgezeichnet, dazu konnten Fans über die beste Elf bei den Frauen und Männern abstimmen.

+++ Die Nominierten im Überblick +++

Alle Nominierten für den besten Spieler der Männer 2025:

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (FC Bayern München)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain

Cole Palmer (FC Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

Raphinha (FC Barcelona)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Alle Nominierten für die beste Spielerin der Frauen 2025:

Sandy Baltimore (FC Chelsea)

Nathalie Björn (FC Chelsea)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

Lucy Bronze (FC Chelsea)

Mariona Caldentey (FC Arsenal)

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Kadidiatou Diani (OL Lyonnes)

Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

Patri Guijarro (FC Barcelona

Lindsey Heaps (OL Lyonnes)

Lauren James (FC Chelsea)

Chloe Kelly (Manchester City)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

Clàudia Pina (FC Barcelona)

Alexia Putellas (FC Barcelona)

Alessia Russo (FC Arsenal)

Leah Williamson (FC Arsenal)

+++ Weltfußballer-Wahl: So lief die Abstimmung +++

An der Abstimmung nahmen Fans, die aktuellen Kapitäne sowie Trainerinnen und Trainer der Männer- und Frauen-Nationalteams und ausgewählte Medienvertreter teil.

Der Weltverband ehrt seit 1991 den FIFA-Weltfußballer. Zwischen 2010 und 2015 hatten die FIFA und die Zeitung France Football, die 1956 den Ballon d’Or ins Leben gerufen hatte, kooperiert und nur einen Preis gemeinsam als FIFA Ballon d’Or vergeben.

-----