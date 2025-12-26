Türkei-Wettskandal immer schlimmer

SID 26.12.2025 • 10:57 Uhr Illegale Wetten, manipulierte Spiele, prominente Namen – die Ermittlungen im türkischen Fußball ziehen immer größere Kreise.

Im Zuge des Fußball-Wettskandals in der Türkei ist es abermals zu zahlreichen Festnahmen gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, stehen 14 Spieler sowie ein ehemaliger Funktionär des Traditionsklubs Galatasaray Istanbul im Verdacht, auf Spiele gewettet und Ergebnisse manipuliert zu haben.

Insgesamt wurden gegen 29 Personen Haftbefehle erlassen, 24 von ihnen befinden sich bereits in Polizeigewahrsam.

Ehemaliger Vizepräsident von Galatasaray festgenommen

Zu den Festgenommenen zählen neben dem ehemaligen Vize-Präsidenten von Galatasaray Istanbul, Erden Timur, auch der Vizepräsident des Erstligisten Eyüpspor, Fatih Kulaksiz, sowie ein Vertreter des türkischen Fußballverbands (TFF). Sechs Verdächtige sollen das Ergebnis der Partie Kasimpasa gegen Samsunspor am 26. Oktober 2024 beeinflusst haben. Die betroffenen Spieler sollen auf den Sieg des Gegners ihrer eigenen Mannschaft gesetzt haben.

Laut Staatsanwaltschaft wurden bei der Überprüfung von Bankkonten „verdächtige Geldflüsse“ festgestellt, die auf illegale Wettgeschäfte hindeuten. Es handelt sich um die dritte große Razzia im Rahmen der laufenden Ermittlungen.