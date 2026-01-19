Alonso-Entlassung: Klopp "überrascht" und "nicht überrascht"

SID 19.01.2026 • 10:51 Uhr Jürgen Klopp widerspricht Real-Spekulationen erneut. Das Aus von Trainer Xabi Alonso hat ihn irritiert.

Die Entlassung von Xabi Alonso beim spanischen Rekordmeister Real Madrid hat Jürgen Klopp mit gemischten Gefühlen verfolgt. „Als ich die Nachricht über Xabi Alonso gehört habe, war ich etwas zwiespältig. Ja, ich war überrascht - und nein, ich war nicht überrascht“, sagte der Head of Global Soccer von Red Bull der Nachrichtenagentur AFP in einer internationalen Medienrunde.

Alonso, der Bayer Leverkusen 2024 zum Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal geführt hatte, war in Madrid nach rund einem halben Jahr entlassen worden. Zuvor hatte es bereits Gerüchte über eine Trennung gegeben, Alonsos ehemaliger Teamkollege Álvaro Arbeloa wurde vorerst als Nachfolger vorgestellt.

„Ich dachte: ‚Was?‘ Und dann: ‚Ja, natürlich‘“, sagte Klopp und verwies auf die Entlassung von Jupp Heynckes. Dieser hatte 1998 nach dem Champions-League-Triumph gehen müssen. „So ist es immer in Madrid, wenn sie nicht an der Tabellenspitze stehen“, sagte Klopp.

Er würde „empfehlen, dass man, wenn man einen Trainer entlässt, besser eine Vorstellung davon hat, wer sein Nachfolger werden soll“, erklärte der 58-Jährige: „Und das sollte realistisch sein. Wenn sie glauben, dass sie Pep Guardiola bekommen können, würde ich sagen, dass die Chancen dafür nicht besonders groß sind.“

Auch Klopp war in den Medien zuletzt immer wieder mit den Königlichen in Verbindung gebracht worden, diesen Spekulationen widersprach der ehemalige Liverpool- und Bundesliga-Coach erneut. „Ich bin als Mensch an einem Punkt, an dem ich vollkommen zufrieden bin mit meiner Situation. Ich möchte nirgendwo anders sein“, betonte Klopp. Er werde nicht aufgeregt, wenn er höre, dass Real Madrid angeblich Interesse habe, „falls das überhaupt der Fall sein sollte - aber das sind nur Spekulationen der Medien.“