"Billig": Britische Fans kritisieren Infantinos Seitenhieb

SID 23.01.2026 • 06:44 Uhr Ein spöttischer Kommentar des FIFA-Chefs über britische Fans trifft auf Protest. Die Kritik an den hohen Preisen für die WM 2026 kocht wieder hoch.

FIFA-Chef Gianni Infantino hat sich durch einen Seitenhieb gegen britische Fußballfans Kritik auf der Insel eingehandelt. "Da wir Herrn Infantinos Aufmerksamkeit haben, möchten wir darauf hinweisen, dass er sich, anstatt billige Witze über unsere Fans zu reißen, lieber darauf konzentrieren sollte, billige Tickets bereitzustellen", teilte die britische Football Supporters' Association laut BBC als Reaktion auf eine Aussage des Schweizers beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit.

Infantino hatte in einer Rede am Donnerstag mit Blick auf die kritischen Stimmen im Vorfeld der WM 2022 in Katar erklärt, dass es im Turnier "praktisch keine Zwischenfälle" gegeben habe. Er ergänzte: "Als der Ball rollte und die Magie begann, hatten wir eine wundervolle Weltmeisterschaft. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde auch kein Brite während einer Weltmeisterschaft festgenommen. Stellen Sie sich vor, das ist etwas wirklich ganz Besonderes."

Nachdem es in Teilen Europas einen großen Aufschrei angesichts der Ticketpreise für die WM in den USA, Kanada und Mexiko gegeben hatte, räumte Infantino ein, dass die Karten "nicht billig" seien. "Ich wurde fertig gemacht aufgrund der Preise. Und die Hauptkritiker kamen natürlich aus Deutschland und England", sagte der FIFA-Chef, der die Preise jedoch abermals mit dem Hinweis auf die hohe Nachfrage verteidigte.