Erster Titel? Sané und Gündogan spielen um türkischen Supercup

SID 09.01.2026 • 11:04 Uhr Am Samstag trifft Galatasaray Istanbul auf Stadtrivale Fenerbahce, die deutschen Profis wollen erstmals mit ihrem neuen Klub eine Trophäe gewinnen.

Für Galatasaray Istanbul geht es um den ersten Titel der Saison - für die deutschen Profis Leroy Sané und Ilkay Gündogan wäre es die erste Trophäe überhaupt mit dem Klub, zu dem beide im vergangenen Sommer wechselten.

Am Samstag (18.30 Uhr) duelliert sich Galatasaray mit Stadtrivale Fenerbahce um den nationalen Supercup. Austragungsort ist das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.

Gemischte Gefühle bei Sané?

Für das Endspiel qualifiziert hatte sich Galatasaray am Montag durch ein überzeugendes 4:1 über Trabzonspor. Gündogan und Sané standen in der Startelf, Letzterer hatte durch eine herausragende Vorlage vor dem 3:1 entscheidenden Anteil an dem Sieg. „Wir wollen unser Bestes tun, um zu gewinnen und unserem Museum eine weitere Trophäe hinzuzufügen“, kündigte Trainer Okan Buruk nach der Partie mit Blick auf Samstag an.

Fenerbahce schaffte es derweil durch ein 2:0 über Samsunspor ins Finale. In der Liga steht das Team mit drei Punkten Rückstand auf den Meister und Pokalsieger Galatasaray derzeit auf Platz zwei.