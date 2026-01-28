FIFA: Internationale Transfers auf Höchststand

SID 28.01.2026 • 15:16 Uhr Der Weltverband FIFA verzeichnet mehr Transfers und mehr Ablöse als je zuvor.

Knapp elf Milliarden Euro für 86.158 Transfers: 2025 haben Profivereine im Männerfußball so viel Geld wie nie zuvor ausgegeben und eine Rekordzahl Spieler transferiert. Das gab der Weltverband FIFA am Mittwoch bekannt. Erstmals wurde die Marke von 10 Milliarden US-Dollar (rund 8,4 Milliarden Euro) geknackt.

Das meiste Geld floss auf der Insel: 3,83 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) zahlten englische Klubs für Transfers und nahmen 1,77 Milliarden Dollar (1,48 Milliarden Euro) ein. Die meisten Transfers gab es in Brasilien: 1190 Spieler wechselten nach Südamerika, 1005 wechselten aus Brasilien ins Ausland.

Deutschland mit Rekordwert bei den Amateuren

Bei den Amateuren ist Deutschland das Nonplusultra. 7041 der insgesamt 59.162 im Amateurbereich getätigten Transfers gingen in Deutschland über die Bühne.