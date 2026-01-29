Fußball: China sperrt Ex-Nationaltrainer lebenslang

SID 29.01.2026 • 09:01 Uhr Der chinesische Verband verhängt harte Strafen gegen 13 Spitzenvereine und 73 Personen - darunter der ehemalige Nationalcoach.

Der ehemalige Trainer der chinesischen Fußball-Nationalmannschaft Li Tie sowie 72 weitere Personen sind lebenslang gesperrt worden. Das teilte der nationale Verband CFA am Donnerstag mit. Zudem wurden 13 Spitzenvereine wegen Spielmanipulation und Korruption mit Punktabzug und Geldstrafen belegt.

Die Strafen seien nach einer „systematischen Überprüfung“ verhängt worden und notwendig, „um die Disziplin in der Branche durchzusetzen, das Fußballumfeld zu bereinigen und einen fairen Wettbewerb aufrechtzuerhalten“, schrieb der Verband auf seinem offiziellen Social-Media-Account. Aus dem Statement ging nicht hervor, wann und wie die zuletzt bekannt gewordenen Spielmanipulationen stattgefunden haben.

Unter Staatspräsident Xi Jinping hat in den letzten Jahren eine umfassende Antikorruptionskampagne den chinesischen Fußball erfasst. Mehrere hochrangige Verbandsfunktionäre wurden ihres Amtes enthoben, während Dutzende von Spielern wegen Spielmanipulation und Glücksspiel gesperrt wurden. So war auch der frühere Everton-Profi Li, der von 2019 bis 2021 die Nationalmannschaft betreut hatte, 2024 zu 20 Jahren Haft wegen Bestechung verurteilt worden. Auch er befindet sich laut CFA unter den Personen, die nun lebenslang für alle Aktivitäten im Fußball gesperrt wurden.