Hoffenheims Kössler unterschreibt in Denver

SID 15.01.2026 • 18:42 Uhr Stürmerin Melissa Kössler verlässt Hoffenheim und spielt künftig in den USA. Ihr Vertrag läuft bis 2027.

Die zweimalige Fußball-Nationalspielerin Melissa Kössler setzt ihre Karriere beim Denver Summit FC in den USA fort. Nachdem der Bundesligist TSG Hoffenheim zuletzt bereits den Abschied seiner Stürmerin verkündet hatte, gab der Klub aus der US-Liga NWSL die Verpflichtung der 25-Jährigen am Donnerstag bekannt. Kössler erhält einen Vertrag bis 2027.

„Der Wechsel in die NWSL ist ein aufregender Schritt in meiner Karriere“, sagte Kössler einer Klubmitteilung zufolge. In Denver trifft die Angreiferin unter anderem auf Lindsey Heaps, Kapitänin des US-Nationalteams, die ab Sommer neu im Klub sein wird.