Menezes neues Peru-Trainer

Der frühere brasilianische Nationalcoach Mano Menezes ist neuer Trainer von Peru. Nach dem Verpassen der Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ist es die Aufgabe des 63-Jährigen, die Südamerikaner zur WM 2030 zu führen.

Menezes war unter anderem von 2010 bis 2012 zwei Jahre lang Trainer der brasilianischen Auswahl und auch in Saudi-Arabien und China tätig. Peru verpasste die WM klar, holte in der Quali nur zwei Siegen aus 18 Partien. Peru nahm zuletzt 2018 in Russland an einer Weltmeisterschaft teil, es war die erste Teilnahme des Landes an dem Fußball-Highlight seit 36 Jahren.