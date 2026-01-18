Schamgefühle bei der FIFA? Trumps Friedenspreis sorgt für Unmut

SID 18.01.2026 • 14:20 Uhr Einem Medienbericht zufolge wächst intern die Kritik an der Auszeichnung des US-Präsidenten. Von "tiefer Beschämung" ist die Rede.

In Teilen des Fußball-Weltverbandes FIFA wächst angeblich das Unbehagen nach der Verleihung eines sogenannten Friedenspreises an den US-Präsidenten Donald Trump. Das berichtet der Guardian. Aufgrund der mangelnden Transparenz habe es bereits rund um die Vergabe Bedenken gegeben, schrieb die Zeitung unter Berufung auf eine hochrangige FIFA-Quelle, inzwischen sei dies im Kreise "mittelrangiger und hochrangiger" Funktionäre aber in "tiefe Beschämung" umgeschlagen.

FIFA-Chef Gianni Infantino hatte den Friedenspreis kurz vor der WM-Auslosung im Dezember ins Leben gerufen. Offiziell ist nicht bekannt, nach welchen Kriterien und durch wen die Entscheidung für den Preisträger getroffen wird. Menschenrechtsgruppen übten scharfe Kritik. Zuvor hatte Infantino Trump vergeblich für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Der Guardian-Bericht folgt auf die US-Angriffe auf Venezuela, die Gefangennahme des Machthabers Nicolás Maduro sowie Trumps Übernahmepläne für Grönland.

Infantino pflegt im Vorfeld der WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) eine enge Beziehung zu Trump. Die Vorbereitung und das Turnier seien eine "sehr heikle" und "schwierige" Angelegenheit, sagte dem Bericht zufolge ein hochrangiger, nicht namentlich genannter FIFA-Mitarbeiter.

In einer Stellungnahme verweigerte ein FIFA-Sprecher einen Kommentar zu den anonymen Aussagen, verteidigte aber die Preisvergabe an Trump. "Die FIFA unterstützt ihren jährlichen Friedenspreis nachdrücklich, eine Auszeichnung zur Würdigung außergewöhnlicher Beiträge für Frieden und Einheit", hieß es.