Fußballprofi rechnet nach Outing mit Klub ab

SID 13.01.2026 • 10:39 Uhr Vor vier Jahren outete sich der Australier Josh Cavallo. Nun erhebt er schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Klub. Dieser reagiert.

Der erste offen schwule Fußballprofi Josh Cavallo hat mit seinem ehemaligen Arbeitgeber in Australien abgerechnet.

„Es war schwer zu verkraften, als mir klar wurde, dass mein eigener Verein homophob ist“, schrieb der 26-Jährige über seinen Ex-Klub Adelaide United bei Instagram: „Unter der neuen Vereinsführung wurde mir klar, dass ich aus politischen Gründen nicht auf dem Platz stehen durfte.“

Carvallo erhebt schwere Vorwürfe - Klub reagiert

Rund sechs Monate nach seinem Abschied vom australischen Erstligisten erhob der Linksverteidiger schwere Anschuldigungen. „Egal, wie viel ich leistete oder ob mich verbesserte, meine Leistungen im Training wurden ständig ignoriert“, betonte der ehemalige Junioren-Nationalspieler Australiens, der sich aufgrund dieser Situation gefragt hatte, „ob ich meine Sexualität nicht besser geheim gehalten hätte“.

Cavallo hatte vor vier Jahren während seiner Station in Adelaide bekannt gegeben, homosexuell zu sein. Der Verein wies die Anschuldigungen „kategorisch zurück“.

Alle Entscheidungen bezüglich der Aufstellung seien „ausschließlich auf sportlicher Ebene getroffen“ worden, schrieb der Klub in einem Statement.

Cavallo war nach über vier Jahren bei United im Sommer zum englischen Sechstligisten Peterborough Sports gewechselt, nachdem er in seiner letzten Saison in Down Under kein einziges Ligaspiel absolviert hatte.

Cavallo kritisiert frühere Mitspieler

In seinem Statement kritisierte Cavallo auch seine früheren Mitspieler.