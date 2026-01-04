Zoff mit Fans: Ex-Bremer antwortet mit Doppelpack

Sein typischer Torjubel fiel noch einen Tick emotionaler aus: Marvin Ducksch hat Birmingham City mit einem Doppelpack zu einem überraschenden 3:2 (2:1)-Sieg gegen Championship-Spitzenreiter Coventry City geführt.
Der Klub, zu dessen Besitzern unter anderem Football-Ikone Tom Brady gehört, stoppte damit eine Negativserie von sieben sieglosen Spielen in Folge.
Nach der 0:3-Auswärtspleite beim FC Watford am Neujahrstag hatte daher auch Ducksch den Frust der Fans zu spüren bekommen.
Beim Kurznachrichtendienst X kursierten Videos, wie sich der Offensivspieler hitzige Wortgefechte mit aufgebrachten Anhängern lieferte, dabei war Ducksch auch Zielscheibe wüster Beschimpfungen. Nun gab der Ex-Bremer auf dem Platz eine eindrucksvolle Antwort.
Nach Vorarbeit von Neuzugang Kai Wagner brachte Ducksch sein Team früh in Führung (6.). Josh Eccles (8.) glich für die von Frank Lampard trainierten Gäste jedoch umgehend aus. Lewis Koumas (17.) ließ die Gastgeber aber wieder jubeln.
Nach der Pause glich Ellis Simms (60.) zunächst aus, aber Ducksch (63.) gelang kurz darauf aus spitzen Winkel der umjubelte Siegtreffer.
Der Ex-Nationalspieler baute sich vor der Fankurve auf und präsentierte seinen typischen Torjubel mit herausgestreckter Zunge, während er seine Hände hinter seine Ohren hielt. Dabei schrie er immer wieder in Richtung Tribüne.
Ducksch beendete damit seine persönliche Durststrecke. Der Angreifer war bei seinen vergangenen sieben Einsätzen torlos geblieben. Zuletzt hatte der 31-Jährige im November getroffen, am Sonntag markierte er seine Saisontore vier und fünf.
Für Coventry war die Pleite in Birmingham indes im Kampf um den Aufstieg in die Premier League ein weiterer Dämpfer. Lampards Team wartet nun schon seit drei Spielen auf einen Sieg.
