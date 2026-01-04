Zoff mit Fans: Ex-Bremer antwortet mit Doppelpack

Maximilian Lotz 04.01.2026 • 20:54 Uhr Der Ex-Bremer Marvin Ducksch steht in England im Blickpunkt. Zuletzt lieferte er sich ein Wortgefecht mit aufgebrachten Fans, nun gibt er die Antwort auf dem Platz.

Sein typischer Torjubel fiel noch einen Tick emotionaler aus: Marvin Ducksch hat Birmingham City mit einem Doppelpack zu einem überraschenden 3:2 (2:1)-Sieg gegen Championship-Spitzenreiter Coventry City geführt.

Der Klub, zu dessen Besitzern unter anderem Football-Ikone Tom Brady gehört, stoppte damit eine Negativserie von sieben sieglosen Spielen in Folge.

Nach der 0:3-Auswärtspleite beim FC Watford am Neujahrstag hatte daher auch Ducksch den Frust der Fans zu spüren bekommen.

Nach Zoff mit Fans: Ducksch gibt Antwort auf dem Platz

Beim Kurznachrichtendienst X kursierten Videos, wie sich der Offensivspieler hitzige Wortgefechte mit aufgebrachten Anhängern lieferte, dabei war Ducksch auch Zielscheibe wüster Beschimpfungen. Nun gab der Ex-Bremer auf dem Platz eine eindrucksvolle Antwort.

Nach Vorarbeit von Neuzugang Kai Wagner brachte Ducksch sein Team früh in Führung (6.). Josh Eccles (8.) glich für die von Frank Lampard trainierten Gäste jedoch umgehend aus. Lewis Koumas (17.) ließ die Gastgeber aber wieder jubeln.

Nach der Pause glich Ellis Simms (60.) zunächst aus, aber Ducksch (63.) gelang kurz darauf aus spitzen Winkel der umjubelte Siegtreffer.

Ducksch beendet persönliche Durststrecke bei Birmingham

Der Ex-Nationalspieler baute sich vor der Fankurve auf und präsentierte seinen typischen Torjubel mit herausgestreckter Zunge, während er seine Hände hinter seine Ohren hielt. Dabei schrie er immer wieder in Richtung Tribüne.

Ducksch beendete damit seine persönliche Durststrecke. Der Angreifer war bei seinen vergangenen sieben Einsätzen torlos geblieben. Zuletzt hatte der 31-Jährige im November getroffen, am Sonntag markierte er seine Saisontore vier und fünf.