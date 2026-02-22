BVB-Leihgabe feiert Tor-Premiere

Niklas Senger 22.02.2026 • 23:23 Uhr Julien Duranville lässt für den FC Basel erstmals das Tornetz zappeln. Am Ende bleibt dem Klub jedoch nichts Zählbares.

Julien Duranville hat sich in seinem siebten Spiel für den FC Basel erstmals in die Torschützenliste eingetragen. Im Ligaspiel gegen den FC Luzern erzielte die Leihgabe von Borussia Dortmund die zwischenzeitliche 2:1-Führung – nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung in der 58. Spielminute.

Nach einer kurz ausgeführten Ecke war es zunächst der ehemalige Bayern-Star Xherdan Shaqiri, der zu einem Schlenzer ansetzte und den gegnerischen Torhüter prüfte. Dieser bewies seine starken Reflexe, wehrte den Ball aber nicht entscheidend ab. Der parierte Abschluss landete genau bei Duranville, der schnell reagierte und den Ball versenkte.

„Dann ist der Ball drin und es ist Julien Duranville. Es ist der hochtalentierte Belgier“, feierte der Kommentator im Livestream auf blue TV. Am Ende verhalf der Treffer dem FCB jedoch nicht zum Sieg. Nach einer spektakulären Schlussphase verlor der Tabellenfünfte der Schweizer Super League noch mit 2:4.

Duranville soll bei Basel Spielpraxis sammeln

Duranville war im Januar 2023 vom RSC Anderlecht zu Borussia Dortmund gewechselt und gilt mit seinen inzwischen 19 Jahren immer noch als großes Talent. Auch aufgrund zahlreicher Verletzungen wartet Duranville jedoch noch auf seinen Durchbruch in der Bundesliga.