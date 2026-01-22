Duranville verlässt BVB - offenbar mit pikanter Klausel

Manfred Sedlbauer , Stefan Schnürle 22.01.2026 • 11:24 Uhr Diskussionen gab es schon länger, nun ist der Wechsel von Julien Duranville beschlossen. Den Belgier zieht es bis zum Sommer in die Schweiz. Der aufnehmende Klub sichert sich eine nützliche Klausel.

Die Saga um Julien Duranville beim BVB hat ihr vorläufiges Ende. Wie SPORT1 bestätigen kann, wird der 19-Jährige bis Saisonende an den FC Basel ausgeliehen. Eine Kaufoption ist nicht enthalten. Sky hatte zuerst darüber berichtet.

Wie der Pay-TV-Sender vermeldet, hat sich Basel zudem eine „beträchtliche Weiterverkaufsbeteiligung“ gesichert, was sich bei einem späteren Duranville-Verkauf auszahlen könnte - eine relativ ungewöhnliche Vereinbarung.

Duranville beim BVB kaum eingesetzt

„Wir sind in Gesprächen, weil er in einem Alter ist, in dem er spielen muss“, hatte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken vor der 0:2-Niederlage in der Champions League bei Tottenham Hotspur gesagt.

Dort stand Duranville noch im Dortmunder Kader, zum Einsatz kam er aber wieder einmal nicht. In der kompletten Hinrunde brachte es der Belgier lediglich auf zwei Einsätze in der Regionalliga-Mannschaft.

BVB: Duranville hofft auf WM-Einsatz für Belgien

Zudem war es Mitte Dezember auch noch zu einer zwischenzeitlichen Suspendierung von Duranville zusammen mit seinem Nachwuchskollegen Cole Campbell gekommen - aus disziplinarischen Gründen.

Um seine geringe Chance auf eine WM-Teilnahme für Belgien, für das er bisher zweimal auflaufen durfte, aufrechtzuerhalten, muss Duranville in Basel nun häufiger zum Einsatz kommen.

Der heute 19-Jährige war im Januar 2023 für 8,5 Millionen Euro aus Anderlecht nach Dortmund gewechselt. Für den BVB kam er bisher insgesamt auf 27 Profi-Einsätze.

Dabei erzielte der Offensivspieler ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.