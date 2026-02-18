Newsticker
Int. Fußball>

Kurios! Klub zieht für Starneuzugang Sterling um

Kurios! Klub zieht für Starzugang um

Weil Raheem Sterling noch ein wichtiges Dokument fehlt, improvisiert sein neuer Klub Feyenoord Rotterdam.
Raheem Sterling war in der vergangenen Saison von Chelsea an Arsenal verliehen
Raheem Sterling war in der vergangenen Saison von Chelsea an Arsenal verliehen
© IMAGO/Shutterstock
Maximilian Lotz
Am vergangenen Donnerstag verkündete Feyenoord Rotterdam die Verpflichtung von Raheem Sterling. Allerdings fehlt dem englischen Offensivstar noch die Arbeitserlaubnis für seinen neuen Arbeitgeber in den Niederlanden.

Not macht erfinderisch, dachte sich offenbar auch Sterlings neuer Klub - und zog spontan nach Belgien um.

Wegen Sterling: Feyenoord Rotterdam trainiert in Belgien

Das Team von Trainer Robin van Persie nutzte das Gelände des belgischen Fußballverbands in Tubize südlich von Brüssel für Trainingseinheiten. Fast 140 Kilometer Luftlinie trennen Rotterdam und Tubize.

„Einer der Gründe ist, dass Sterling mit der Mannschaft trainieren kann“, sagte van Persie auf einer Pressekonferenz.

Zudem könne man am Teamgeist arbeiten, ergänzte der Feyenoord-Coach. „Wir machen das für Raheem und für diese Prozesse.“

Noch ein Fragezeichen hinter Sterling-Debüt

Nach einer weiteren Trainingseinheit am Mittwoch wird der Klub wohl am Donnerstag nach Rotterdam zurückkehren.

Sollte Sterlings Arbeitserlaubnis rechtzeitig vorliegen, könnte der ehemalige englische Nationalspieler am Sonntag in der Eredivisie gegen Telstar (20 Uhr im LIVETICKER) sein Debüt für seinen neuen Klub feiern.

Sterling hatte Ende Januar seinen Vertrag beim FC Chelsea aufgelöst, nachdem er zuvor bei den Blues sportlich keine Rolle mehr gespielt hatte. Bei Feyenoord unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag bis Saisonende.

