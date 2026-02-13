Fußballtransfers: Sterling wagt Neuanfang im Ausland

Raheem Sterling hat einen neuen Klub gefunden! Der Engländer, der nach seiner Vertragsauflösung beim FC Chelsea vereinslos war, heuert bei Feyenoord Rotterdam in den Niederlanden an.
Sterling findet neuen Klub
Am Donnerstagabend verkündete der Zweite der Eredivisie den Transfer. „Nach ausführlichen Gesprächen mit Robin (van Persie, Trainer; Anm. d. Red.) bin ich zuversichtlich, dass Feyenoord ein Ort ist, an dem ich glücklich sein und mich als geschätztes Mitglied der Mannschaft etablieren kann“, begründete Sterling seinen Schritt.
„Als ablösefreier Spieler hatte ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Möglichkeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere selbst zu bestimmen“, wird der 31-Jährige dabei auf der Vereinsseite zitiert.
Sterling: Einst als Wunderkind gefeiert
In Rotterdam unterschrieb er einen Vertrag bis zum Saisonende. Dort baut man auf Sterlings Qualitäten, die ihn einst beim FC Liverpool und Manchester City als Wunderkind bekannt machten.
Doch zuletzt entwickelte sich die Karriere des 82-maligen englischen Nationalspielers abwärts. Beim FC Chelsea absolvierte Sterling seit Mai 2024 kein Spiel mehr, auch eine Leihe zum FC Arsenal in der Spielzeit 24/25 brachte keine Besserung.
Neuanfang in den Niederlanden
Diese erhofft er sich nun in den Niederlanden. Es ist seine erste Station außerhalb Englands, eine Art Neuanfang für den Engländer: „Im Ausland zu spielen ist eine ganz neue Herausforderung für mich – eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle.“
Trainer Robin van Persie freut sich sehr über den Transfer: „Es ist natürlich eine fantastische Leistung, dass wir einen Spieler von Raheems Kaliber davon überzeugen konnten, bei uns zu unterschreiben”, erklärte er.
Der ehemalige Arsenal-Spieler ergänzte: „Er ist ein Spieler, dessen Qualitäten zweifellos den Ausgang eines Spiels verändern können. Ich bin überzeugt, dass er sich als wertvolle Verstärkung für die Mannschaft erweisen wird.“