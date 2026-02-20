Karriereende? Neymar deutet Paukenschlag an

SID 20.02.2026 • 18:33 Uhr Neymar möchte unbedingt an der WM 2026 teilnehmen. Wie es danach weitergeht, lässt der 34-Jährige offen.

Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar denkt über ein Karrierende nach.

„Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert“, sagte der immer wieder von Verletzungen geplagte 34-Jährige dem brasilianischen Online-Sender Caze und fügte an: „Vielleicht möchte ich im Dezember meine Karriere beenden. Ich lebe jetzt von Jahr zu Jahr.“

Neymars Vertrag beim Traditionsklub FC Santos läuft bis Ende 2026. Vorher möchte der brasilianische Rekordtorschütze aber noch an der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) teilnehmen.

Neymar hat die WM fest im Blick

„Dieses Jahr ist ein sehr wichtiges Jahr, nicht nur für Santos, sondern auch für die brasilianische Nationalmannschaft, da es ein WM-Jahr ist, und natürlich auch für mich“, sagte Neymar: „Es ist also eine große Herausforderung.“