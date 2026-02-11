Super-League-Streit: UEFA und Real mit "Grundsatzvereinbarung"

SID 11.02.2026 • 15:58 Uhr Die UEFA und Real Madrid gehen aufeinander zu - Details werden aber keine genannt.

Der Streit um die Super League zwischen dem spanischen Rekordmeister Real Madrid und der UEFA nähert sich vorerst dem Ende. Wie die UEFA nach einer Sitzung des Exekutivkomitees am Mittwoch in Brüssel mitteilte, habe sie sich mit den Madrilenen sowie der Vereinigung European Football Clubs (EFC) auf eine „Grundsatzvereinbarung zum Wohle des europäischen Klubfußballs“ geeinigt. Details nannte die UEFA dabei allerdings keine.

Die Vereinbarung solle „auch dazu dienen, die rechtlichen Streitigkeiten im Zusammenhang mit der European Super League beizulegen, sobald diese Grundsätze umgesetzt und angewendet werden“. Die Königlichen hatten gemeinsam mit dem Super-League-Promoter A22 zuletzt von der UEFA Schadenersatz in Höhe von mehr als vier Milliarden Euro gefordert. Der Vorwurf: Der europäische Verband habe seine „marktbeherrschende Stellung missbraucht“, um die Einführung der vieldiskutierten Superliga im Jahr 2021 zu verhindern.

Auch andere Vereine waren abgesprungen

Die Vereinbarung sei „nach monatelangen Gesprächen“ getroffen worden und solle „den Grundsatz der sportlichen Leistung“ unterstreichen sowie „den Schwerpunkt auf die langfristige Nachhaltigkeit der Klubs und die Verbesserung des Fanerlebnisses durch den Einsatz von Technologie“ legen, hieß es in der UEFA-Mitteilung.