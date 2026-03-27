"Alarm" bei Barcelona-Star

Niklas Senger 27.03.2026 • 09:42 Uhr Beim FC Barcelona und Hansi Flick vergrößern sich die Sorgen um Brasiliens Nationalspieler Raphinha. Der Flügelspieler musste im Testspiel gegen Frankreich nach Beschwerden im rechten Bein zur Pause ausgewechselt werden.

Sorgen um Raphinha! Der Brasilianer musste am Donnerstagabend im Testspiel gegen Frankreich (1:2) bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden. Die spanische Marca schrieb im Anschluss von einem „FIFA-Virus“, während Mundo Deportivo bereits den „Alarm bei Raphinha“ ausrief.

Nationaltrainer Carlo Ancelotti erklärte nach der Partie der spanischen Nachrichtenagentur EFE: „Raphinha hat sehr gut gespielt, hatte dann aber gegen Ende der ersten Halbzeit ein Problem, und wir mussten ihn auswechseln. Er hatte leichte Muskelbeschwerden, und ich glaube, er wird morgen untersucht.“

Raphinha bei Barcelona in Bestform

Sollten die Untersuchungen eine Verletzung bestätigen, droht Hansi Flick und dem FC Barcelona ein schwerer Rückschlag. Nach der Länderspielpause steht für die Katalanen innerhalb weniger Tage ein wichtiges Dreifach-Duell gegen Atlético Madrid an – zunächst in La Liga und anschließend im Viertelfinale der Champions League.

Raphinha befand sich zuletzt in Bestform, denn in den vergangenen drei Spielen erzielte er fünf Tore und gab zwei Assists. Im Kampf um die Meisterschaft und den Titel in der Königsklasse könnte er somit zum entscheidenden Faktor werden.