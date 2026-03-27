"Alarm" bei Barcelona-Star

Sorgen um Raphinha! Der Brasilianer musste am Donnerstagabend im Testspiel gegen Frankreich (1:2) bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden. Die spanische Marca schrieb im Anschluss von einem „FIFA-Virus“, während Mundo Deportivo bereits den „Alarm bei Raphinha“ ausrief.
„Alarm“ bei Barca-Star
Nationaltrainer Carlo Ancelotti erklärte nach der Partie der spanischen Nachrichtenagentur EFE: „Raphinha hat sehr gut gespielt, hatte dann aber gegen Ende der ersten Halbzeit ein Problem, und wir mussten ihn auswechseln. Er hatte leichte Muskelbeschwerden, und ich glaube, er wird morgen untersucht.“
Raphinha bei Barcelona in Bestform
Sollten die Untersuchungen eine Verletzung bestätigen, droht Hansi Flick und dem FC Barcelona ein schwerer Rückschlag. Nach der Länderspielpause steht für die Katalanen innerhalb weniger Tage ein wichtiges Dreifach-Duell gegen Atlético Madrid an – zunächst in La Liga und anschließend im Viertelfinale der Champions League.
Raphinha befand sich zuletzt in Bestform, denn in den vergangenen drei Spielen erzielte er fünf Tore und gab zwei Assists. Im Kampf um die Meisterschaft und den Titel in der Königsklasse könnte er somit zum entscheidenden Faktor werden.
Allerdings hat der 29-Jährige in dieser Saison nicht zum ersten Mal mit Problemen im rechten Bein zu kämpfen. Bereits zuletzt verpasste er drei Spiele aufgrund von Beschwerden in der Region.
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