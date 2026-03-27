Bayern-Fans freuen sich über Upamecano-Rot

Maximilian Huber 27.03.2026 • 08:28 Uhr Dayot Upamecano fliegt beim Testspiel gegen Brasilien vom Platz. Der Bayern-Star bringt seinen Gegenspieler als letzter Mann aus dem Tritt.

Der Innenverteidiger hatte in der 52. Minute beim Stand von 1:0 seinen Gegenspieler Wesley im Laufduell als letzter Mann ungestüm zu Fall gebracht. Schiedsrichter Guido Gonzalez zeigte Upamecano zunächst die Gelbe Karte, korrigierte seine Entscheidung nach VAR-Hinweis jedoch auf Rot.

Die Entscheidung war durchaus strittig. Während die L’Equipe von einer letztlich logischen Roten Karte schrieb, sprach RMC Sport von einem Foul, das „alles andere als eindeutig“ war.

Upamecano-Rot dürfte Bayern freuen

Somit verpasst der Franzose mindestens das nächste Testspiel gegen Kolumbien (Sonntag, 21.00 Uhr). Der FC Bayern München dürfte sich nicht dagegen wehren, dass Upamecano die nächste Partie aussetzen wird und sich schonen kann.

In den Sozialen Medien drückten bereits zahlreiche Fans ihre Freude über die Sperre und die damit einhergehende Pause aus.

Superstar Kylian Mbappé (32.) und der frühere Bundesliga-Angreifer Hugo Ekitiké (65.) trafen in der Neuauflage des WM-Endspiels von 1998 für den WM-Zweiten. Die ohne ihren nicht nominierten Altstar Neymar angetretene Selecao konnte zwölf Minuten vor dem Abpfiff durch Bremer lediglich verkürzen.

Frankreich bestreitet in der Länderspielpause zwei Testspiele in den USA. Nach dem Kracher gegen Brasilien in Boston tritt die Auswahl am Sonntag in Landover gegen Kolumbien an. Die Brasilianer wiederum treffen am Dienstag in Orlando auf Kroatien.