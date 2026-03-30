Alter Bekannter aus der Bundesliga wird Moukoko-Trainer

Der FC Kopenhagen hat die Verpflichtung eines neuen Trainers verkündet: Der ehemalige Bundesliga-Coach Bo Svensson unterschrieb einen langfristigen Vertrag beim kriselnden Topklub in seiner dänischen Heimat.
Alter Bekannter wird Moukoko-Trainer
Svensson, der in der Bundesliga den FSV Mainz und Union Berlin betreute, wird damit neuer Trainer des deutschen Stürmers Youssoufa Moukoko.
Kopenhagen hatte sich zuletzt nach einer historischen Schwächephase von Trainer Jacob Neestrup getrennt.
Svensson kehrt zu Jugendklub zurück
Trotz des klar größten Budgets des Landes rutschte Kopenhagen in diesem Jahr erstmals in der Geschichte des Klubs in die untere Tabellenhälfte und damit in die Abstiegs- beziehungsweise Qualifikationsrunde. Auch für den im vergangenen Sommer vom BVB verkauften Moukoko lief die Saison missraten: Er erzielte in 18 Ligaspielen nur drei Tore, hatte zuletzt keinen Stammplatz mehr.
Für Svensson ist der Wechsel auch eine Heimkehr: In Kopenhagens Jugend hatte er einst seine Spielerkarriere begonnen. „Es ist mir eine Ehre, zu meinem Herzensverein zurückzukehren und den F.C. Kopenhagen zu trainieren“, sagte Svensson.
Der 46-Jährige gab auch gleich eine Marschroute aus: „Wir müssen uns ändern und wieder zu Stabilität und Spielfreude zurückfinden, damit die Fans uns wiedererkennen.“
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