Das WM-Aus rückt immer näher: Ancelotti verzichtet auf Neymar

SPORT1 16.03.2026 • 20:29 Uhr Die WM-Teilnahme wird für den Superstar immer unwahrscheinlicher, erneut fehlt er im Kader der Brasilianer.

Neymars WM-Chancen schwinden weiter: Der 34 Jahre alte Superstar ist von Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti nicht für die kommenden beiden Länderspiele nominiert und muss damit weiter auf sein erstes Länderspiel seit Oktober 2023 warten. Auf der Vorabliste für die letzten ernsthaften WM-Testspiele auf der US-Tour gegen Frankreich (26. März) und Kroatien (1. April) war der 128-malige Nationalspieler Neymar noch aufgeführt worden.

„Neymar kann bei der Weltmeisterschaft dabei sein“, sagte Ancelotti laut brasilianischen Medien: „Wenn er zu 100 Prozent fit zur Weltmeisterschaft kommt, kann er dabei sein.“

Warum er ihn nicht in den aktuellen Kader berufen habe, erklärte der Trainer wie folgt: „Weil er nicht zu 100 Prozent fit ist und ich Spieler brauche, die zu 100 fit sind. Neymar muss also weiter arbeiten, spielen, seine Qualitäten unter Beweis stellen und eine gute körperliche Verfassung zeigen.“

Ancelotti beruft Stürmer Endrick

Statt Neymar berief Ancelotti unter anderem den von Real Madrid an Olympique Lyon verliehenen Angreifer Endrick (19) wieder für die Selecao - rund ein Jahr nach dessen letzten Länderspiel. Bundesligaspieler sind nicht im Aufgebot.

„Ich hatte vor, nach Mirassol zu fahren, um mir das Spiel zwischen Mirassol und Santos anzusehen“, sagte Ancelotti nun: „Neymar hat nicht gespielt, und dazu habe ich nichts zu sagen.“

Neymar hat immer wieder körperliche Probleme

Am Sonntag im Derby gegen den Erzrivalen Corinthians SC aus Sao Paulo spielte Neymar wieder und bereitete den Treffer zum 1:1-Endstand vor. Ancelotti weilte da aber in Rio de Janeiro beim dortigen Klassiker Botafogo gegen Flamengo.

Ende Februar hatte Neymar noch seine weiter vorhandene Klasse mit zwei Toren beim 2:1-Erfolg über Vasco da Gama aus Rio de Janeiro aufblitzen lassen. Doch nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie im Oktober 2023 und einem erneuten operativen Eingriff am selben Gelenk im vergangenen Dezember zwickt es den Olympiasieger von 2016 und Rekordtorschützen Brasiliens (79 Tore) immer wieder im Oberschenkel.

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