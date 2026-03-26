Bayern-Star Upamecano fliegt mit Rot vom Platz

Maximilian Huber 26.03.2026 • 22:48 Uhr Dayot Upamecano fliegt beim Testspiel gegen Brasilien vom Platz. Der Bayern-Star bringt seinen Gegenspieler als letzter Mann aus dem Tritt.

Der Innenverteidiger hatte in der 52. Minute beim Stand von 1:0 seinen Gegenspieler Wesley im Laufduell als letzter Mann ungestüm zu Fall gebracht. Schiedsrichter Guido Gonzalez zeigte Upamecano zunächst die Gelbe Karte, korrigierte seine Entscheidung nach VAR-Hinweis jedoch auf Rot.

Upamecano-Rot dürfte Bayern freuen

Somit verpasst der Franzose mindestens das nächste Testspiel gegen Kolumbien (Sonntag, 21.00 Uhr). Der FC Bayern München dürfte sich nicht dagegen wehren, dass Upamecano die nächste Partie aussetzen wird und sich schonen kann.