Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DFB-TEAM
DARTS
WINTERSPORT
FORMEL 1
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Bayern-Star Upamecano fliegt mit Rot vom Platz

Upamecano fliegt mit Rot vom Platz

Dayot Upamecano fliegt beim Testspiel gegen Brasilien vom Platz. Der Bayern-Star bringt seinen Gegenspieler als letzter Mann aus dem Tritt.
Bayern-Star Dayot Upamecano spricht im Interview über die Gründe, warum er seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert hat.
Maximilian Huber
Dayot Upamecano fliegt beim Testspiel gegen Brasilien vom Platz. Der Bayern-Star bringt seinen Gegenspieler als letzter Mann aus dem Tritt.

Bayern-Star Dayot Upamecano hat beim 2:1-Sieg der französischen Nationalmannschaft im Testspiel gegen Brasilien die Rote Karte gesehen.

Der Innenverteidiger hatte in der 52. Minute beim Stand von 1:0 seinen Gegenspieler Wesley im Laufduell als letzter Mann ungestüm zu Fall gebracht. Schiedsrichter Guido Gonzalez zeigte Upamecano zunächst die Gelbe Karte, korrigierte seine Entscheidung nach VAR-Hinweis jedoch auf Rot.

Upamecano-Rot dürfte Bayern freuen

Somit verpasst der Franzose mindestens das nächste Testspiel gegen Kolumbien (Sonntag, 21.00 Uhr). Der FC Bayern München dürfte sich nicht dagegen wehren, dass Upamecano die nächste Partie aussetzen wird und sich schonen kann.

Frankreich bestreitet in der Länderspielpause zwei Testspiele in den USA. Nach dem Kracher gegen Brasilien in Boston tritt die Auswahl am Sonntag in Landover gegen Kolumbien an.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite