Bernat verletzt: Bitterer Rückschlag für Ex-Spieler des FC Bayern

Nur wenige Wochen nach seinem Wechsel zum spanischen Zweitligisten SD Eibar fällt Ex-Bayern-Star Juan Bernat verletzungsbedingt aus. Das gab der Klub aus dem Norden Spaniens am Mittwoch bekannt.
Bitterer Rückschlag für Bernat
Juan Bernat fällt kurz nach seinem Wechsel in Spaniens zweite Liga verletzt aus. Gerade einmal zwei Minuten hat der ehemalige Bayern-Profi für seinen neuen Klub SD Eibar absolviert.
Wie Eibar mitteilte, habe sich Bernat im Training eine Verstauchung zweiten Grades am rechten Knöchel zugezogen. Mit dieser Verletzung wird der Außenverteidiger auf unbestimmte Zeit ausfallen.
Ex-Bayern-Star Bernat gab erst am Sonntag sein Comeback
Der Spanier war erst Mitte Februar zum Zweitligisten gewechselt, nachdem er zuvor rund ein halbes Jahr vereinslos war.
Beim 3:1-Sieg gegen Cadíz feierte der 33-Jährige am Sonntag sein Debüt für das baskische Team; zwei Minuten hatte er dabei auf dem Platz gestanden.
Bernat hatte von 2014 bis 2018 für den FC Bayern München gespielt und insgesamt 113 Pflichtspiele absolviert. Legendär sind Aussagen von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der Bernat auf einer Pressekonferenz zusammenstauchte und scharf kritisierte.