Bernat verletzt: Bitterer Rückschlag für Ex-Spieler des FC Bayern

Maximilian Huber 04.03.2026 • 19:13 Uhr Juan Bernat fällt kurz nach seinem Wechsel in Spaniens zweite Liga verletzt aus. Gerade einmal zwei Minuten hat der ehemalige Bayern-Profi für seinen neuen Klub SD Eibar absolviert.

Nur wenige Wochen nach seinem Wechsel zum spanischen Zweitligisten SD Eibar fällt Ex-Bayern-Star Juan Bernat verletzungsbedingt aus. Das gab der Klub aus dem Norden Spaniens am Mittwoch bekannt.

Wie Eibar mitteilte, habe sich Bernat im Training eine Verstauchung zweiten Grades am rechten Knöchel zugezogen. Mit dieser Verletzung wird der Außenverteidiger auf unbestimmte Zeit ausfallen.

Ex-Bayern-Star Bernat gab erst am Sonntag sein Comeback

Der Spanier war erst Mitte Februar zum Zweitligisten gewechselt, nachdem er zuvor rund ein halbes Jahr vereinslos war.

Beim 3:1-Sieg gegen Cadíz feierte der 33-Jährige am Sonntag sein Debüt für das baskische Team; zwei Minuten hatte er dabei auf dem Platz gestanden.