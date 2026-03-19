Bitteres Aus für Thomas Müller

Aufholjagd gescheitert: Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus dem CONCACAF Champions Cup geflogen.
Bitteres Müller-Aus
Das Team des früheren deutschen Nationalspielers verlor das Achtelfinal-Rückspiel bei den Seattle Sounders (1:2) und verabschiedet sich somit aus dem Turnier. Bereits im Hinspiel waren die Whitecaps unterlegen (0:3).
Jeevan Badwal traf zur frühen Führung für Vancouver (24.) und ließ die Kanadier auf eine Aufholjagd hoffen. Danny Musovski (79.) sowie Paul Rothrock (83.) machten diese Hoffnungen in der zweiten Hälfte zunichte.
Müller stand über die volle Distanz auf dem Feld, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern.
In der vergangenen Saison hatten es die Whitecaps bis ins Finale geschafft, verloren dort jedoch klar gegen CD Cruz Azul aus Mexiko (0:5) – damals noch ohne Müller.
Der 36-Jährige kommt in der laufenden Saison auf sieben Pflichtspiele (zwei Tore, null Vorlagen). In der Western Conference der MLS steht er mit Vancouver auf Platz eins.