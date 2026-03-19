Bitteres Aus für Thomas Müller

Christopher Mallmann 19.03.2026 • 06:15 Uhr Thomas Müller fliegt mit den Vancoucer Whitecaps aus dem CONCACAF Champions Cup. Die gestartete Aufholjagd reicht nicht.

Aufholjagd gescheitert: Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus dem CONCACAF Champions Cup geflogen.

Das Team des früheren deutschen Nationalspielers verlor das Achtelfinal-Rückspiel bei den Seattle Sounders (1:2) und verabschiedet sich somit aus dem Turnier. Bereits im Hinspiel waren die Whitecaps unterlegen (0:3).

Jeevan Badwal traf zur frühen Führung für Vancouver (24.) und ließ die Kanadier auf eine Aufholjagd hoffen. Danny Musovski (79.) sowie Paul Rothrock (83.) machten diese Hoffnungen in der zweiten Hälfte zunichte.

Müller stand über die volle Distanz auf dem Feld, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern.