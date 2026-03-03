Brasilien-Gigant feuert Star-Trainer nach 8:0-Sieg

Niklas Senger 03.03.2026 • 10:20 Uhr Filipe Luís feierte als Profi eine erfolgreiche Karriere in Europa. Auch seine Trainerkarriere begann titelreich. Jetzt folgt ein abruptes Ende.

Auf den Höhenflug folgt ein harter Fall. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Filipe Luís muss sein Amt als Trainer von Brasilien-Gigant Flamengo Rio de Janeiro niederlegen - und das nach einem 8:0-Sieg gegen Underdog Madureira im Halbfinale der brasilianischen Carioca Serie A (Staatsmeisterschaft).

„Der Club de Regatas do Flamengo teilt mit, dass Filipe Luís ab diesem Dienstag die Leitung der Profimannschaft niederlegen wird“, hieß es in einem Statement des Klubs aus Rio de Janeiro: „Flamengo dankt dem ehemaligen Spieler und Trainer Filipe Luís für alles Erreichte und Geteilte auf diesem Weg. Der Verein wünscht ihm Erfolg und viel Glück in seiner beruflichen Laufbahn.“

Unter Luís konnte der Klub zunächst große Erfolge feiern, legte in der Liga zuletzt aber den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren hin. Auch die Endspiele um den brasilianischen Supercup, die Recopa Sudamericana - das Pendant zum UEFA Supercup - sowie das Finale im Interkontinental-Cup gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, gingen verloren.

Fünf Titel: Nur ein Trainer war erfolgreicher als Luís

Dabei hatte Luís die erste Station seiner Trainerkarriere mit großen Erfolgen begonnen. Nach viereinhalb Jahren als Spieler bei Flamengo beendete der ehemalige Linksverteidiger seine aktive Karriere im Januar 2024. Bereits im September übernahm er das Traineramt des Klubs.

Mit fünf Titeln, darunter die Copa do Brasil 2024 und die Copa Libertadores 2025, wurde Luís schnell zum zweiterfolgreichsten Trainer der Klubhistorie. Von insgesamt 101 Spielen verlor Flamengo unter dem Erfolgstrainer nur 15 Partien, fünf davon jedoch allein im Jahr 2026.

Der ehemalige Profi von Atlético Madrid und dem FC Chelsea verlängerte seinen Vertrag erst im Dezember des vergangenen Jahres bis 2027. Allerdings zogen sich die damaligen Verhandlungen über Monate und Gerüchte brachten Luís immer wieder mit einem Wechsel nach Europa in Verbindung.