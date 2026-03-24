Deutsches Bedauern nach Wanners Entscheidung

SID 24.03.2026 • 06:49 Uhr Beim deutschen U21-Coach Antonio Di Salvo herrscht Bedauern und Verständnis für die Entscheidung von Paul Wanner - schließlich lockt die WM.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat die Entscheidung von Toptalent Paul Wanner für Österreich und gegen Deutschland bedauert.

„Ich finde das weiterhin schade, weil ich glaube, dass Paul hohes Potenzial besitzt und dass er auch noch nicht zu Ende ist. Er entwickelt sich weiter“, sagte der Coach der deutschen U21-Nationalmannschaft.

WM-Traum im Hinterkopf

Der 20-Jährige hatte noch im Oktober für die deutsche U21 gespielt, aktuell steht er erstmals im Aufgebot der österreichischen A-Nationalmannschaft. Di Salvo zeigte daher auch Verständnis. „Er hat die Möglichkeit, die WM zu spielen. Ich gehe davon aus, dass er auch dort ein Thema sein wird. Wenn er den Schritt so gehen möchte, dann kann ich das verstehen“, sagte er.

Wanner, der zu Saisonbeginn vom FC Bayern zur PSV Eindhoven gewechselt war, war schon länger von Österreich umworben worden, dem Geburtsland seiner Mutter. Anfang März hatte er sich für einen Wechsel entschieden. „Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere“, sagte er anschließend.