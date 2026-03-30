Fall Sala: Cardiffs Schadensersatzklage abgewiesen

SID 30.03.2026 • 16:36 Uhr Der walisische Fußballklub hatte im Rechtsstreit um den Tod des Profis 122 Millionen Euro vom FC Nantes gefordert - und geht nun leer aus.

Die Schadensersatzklage des walisischen Fußballklubs Cardiff City im Finanzstreit infolge des Todes des argentinischen Stürmers Emiliano Sala ist abgewiesen worden. Dies entschied das Handelsgericht in Nantes am Montag. Cardiff hatte 2023 Klage eingereicht, um von Salas vorherigem Verein FC Nantes 122 Millionen Euro für entstandene Einkommensverluste zu fordern.

Stattdessen wurde Cardiff verurteilt, Nantes 300.000 Euro Entschädigung zu zahlen. Im Januar 2019 war ein Flugzeug mit Sala an Bord zwei Tage nach der Unterschrift in Cardiff in den Ärmelkanal gestürzt, auch der Pilot kam ums Leben. Seitdem herrscht Uneinigkeit zwischen den Vereinen über die finanziellen Folgen.

Die Anwälte des FC Nantes zeigten sich „sehr erfreut“ über diese Entscheidung: „Der FC Nantes trägt keinerlei Verantwortung für das Geschehene, und wir begrüßen es, dass das Gericht uns Gehör geschenkt und dies in klaren Worten bestätigt hat“, sagte Rechtsanwalt Jérôme Marsaudon.

Céline Jones, Anwältin von Cardiff City, teilte mit, ihre Seite müsse „mit Bitterkeit feststellen, dass die Grundsätze der Transparenz, Integrität und Sicherheit im Profifußball bei dieser Entscheidung keinen Niederschlag gefunden haben“.