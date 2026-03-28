Gedenken an Diogo Jota: Ex-Bayern-Star Thiago bricht in Tränen aus

SID 28.03.2026 • 23:24 Uhr Das Benefizspiel zwischen den Legenden-Teams des FC Liverpool und Borussia Dortmund birgt große Emotionen zu Ehren des verstorbenen Portugiesen Diogo Jota.

Emotionale Szenen beim Legenden-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund: In der 20. Minute gedachten die 60.000 Zuschauer sowie alle Spieler auf dem Feld des verstorbenen Diogo Jota. Die Fans des englischen Meisters stimmten ein eigens für Jota getextetes Lied an, zudem hallt ein langanhaltender Applaus durch die Arena, unter dem Ex-Bayern-Profi Thiago Alcantara in Tränen ausbrach.

Jota, der zeit seiner Liverpool-Karriere mit der Rückennummer 20 an der Mersey auflief, war im Sommer 2025 im Alter von 28 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder André Silva (25) tragisch bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Gemeinsam mit Thiago war der Portugiese im Sommer 2020 nach Liverpool gewechselt, wo sie bis 2024 zusammen spielten.

Im Benefizspiel zugunsten der klubinternen Stiftung, für das unter anderem Jürgen Klopp an die Seitenlinie der Reds zurückkehrte, hatte Thiago (6.) bereits vor der Andacht das 1:0 besorgt. Jay Spearing (38.) erhöhte noch vor der Pause.