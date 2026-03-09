Newsticker
Massenschlägerei! Auch Hulk teilt aus

Der brasilianische Fußball-Star Hulk hat sich in seiner Heimat einen heftigen Aussetzer erlaubt. Inmitten großer Tumulte schlägt auch der 39-Jährige zu.
Die Partie zwischen Cruzeiro und Atlético Mineiro ist völlig eskaliert
© IMAGO/Onzex Press e Imagens
Niklas Trettin
Der brasilianische Fußball-Star Hulk hat sich in seiner Heimat einen heftigen Aussetzer erlaubt. Inmitten großer Tumulte schlägt auch der 39-Jährige zu.

Das Finale der Staatsmeisterschaft von Minas Gerais – dem traditionsreichen Campeonato Mineiro – zwischen den brasilianischen Klubs Cruzeiro und Atlético Mineiro ist völlig aus dem Ruder gelaufen. In der Nachspielzeit gerieten zahlreiche Spieler beider Mannschaften aneinander, es kam zu tumultartigen Szenen und wilden Verfolgungsjagden über den Platz. Mittendrin: auch Hulk, einst Star beim FC Porto und bei Zenit St. Petersburg.

Auslöser der Eskalation war eine Szene rund 30 Sekunden vor Ablauf der sechsminütigen Nachspielzeit. Nach einem Zusammenprall im Strafraum von Atlético zwischen Cruzeiro-Angreifer Christian und Torhüter Everson kochten die Emotionen hoch. Dem Keeper missfiel das harte Einsteigen des Offensivspielers, woraufhin er Christian umrempelte und zu Boden stieß. In der Folge kam es zu einem handfesten Eklat.

Auch Hulk in Massenschlägerei verwickelt

Lucas Romero traf den Keeper mit einem Sprungtritt, nachdem dieser zuvor bereits von Matheus Henrique attackiert worden war. Die Spieler von Atlético Mineiro reagierten umgehend – binnen Sekunden entwickelte sich eine wüste Prügelei mit Schubsern, Schlägen und Tritten von zahlreichen Akteuren. Selbst das schnelle Eingreifen der Sicherheitskräfte beide Teams und der Militärpolizei konnte die Gemüter in keinster Weise beruhigen. Auch nicht das von Hulk.

Der 39-Jährige schlug Lucas Romero mit voller Wucht gegen den Hinterkopf und streckte ihn zu Boden. Daraufhin mischte sich auch der Argentinier Lucas Villalba ein und konterte mit einem Tritt gegen den Stürmer. Hulk wiederum suchte sofort die Revanche und holte zu einem weiteren Schlag aus – erwischte ihn diesmal aber nicht. Schiedsrichter Matheus Delgado Candancan stand während der chaotischen Szenen machtlos daneben.

Berichten übereinstimmender Medien zufolge sah sich der Referee sogar gezwungen, während der Tumulte Polizeischutz anzufordern. Seine Reaktion auf dem Platz fiel allerdings einigermaßen kurios aus: Trotz allem zeigte Candancan keinem der beteiligten Spieler eine Gelbe oder Rote Karte. Dass Cruzeiro das Finale am Ende mit 1:0 gewann, geriet angesichts der Eskalation fast zur Randnotiz.

