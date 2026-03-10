Nach nur acht Spielen: BVB-Legende schmeißt Trainerjob hin

SID 10.03.2026 • 10:01 Uhr Lukasz Piszczek ist nicht mehr Trainer des polnischen Zweitligisten GKS Tychy. Erst im November hatte der Ex-BVB-Star übernommen.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Lukasz Piszczek ist nach nur acht Spielen seinen Trainerjob beim polnischen Zweitligisten GKS Tychy wieder los. Wie der Klub bekannt gab, sei die Trennung in beidseitigem Einvernehmen erfolgt, „wobei die Interessen des Vereins an erster Stelle standen“.

Laut Medienberichten soll der ehemalige Dortmunder nach dem 0:4 bei Stal Mielec am vergangenen Wochenende mit seinem Rücktrittswunsch an die Verantwortlichen herangetreten sein.