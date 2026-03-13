Nach Rot im Clássico: Mourinho kassiert Sperre

SID 13.03.2026 • 15:30 Uhr Der Starcoach José Mourinho fliegt im Duell zwischen Benfica und Porto vom Platz. Das hat Konsequenzen.

Der portugiesische Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon muss für zwei Spiele auf seinen Trainer José Mourinho verzichten.

Der Starcoach wurde nach seinem Platzverweis im Clássico gegen den FC Porto für zwei Partien gesperrt.

Nach Wortgefecht: Mourinho muss pausieren

Eine Begegnung muss Mourinho aussetzen, weil er in der Schlussphase des Spiels am Sonntag (2:2) die Rote Karte gesehen hatte. Außerdem bekam er eine Sperre von elf Tagen aufgebrummt, weil er sich eine Wortgefecht mit Portos Assistenzcoach Lucho Gonzalez geliefert hatte.

Mourinho hatte nach dem späten Ausgleich seiner Mannschaft (88.) seine Coachingzone verlassen und einen Ball in Richtung der Porto-Bank geschossen. Später erklärte er, er habe den Ball auf die Tribüne schießen wollen.

In wichtigen Spielen gesperrt

Mit Gonzalez kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Folge beschimpften sich die Kontrahenten gegenseitig, Mourinho musste sich wegen seiner Porto-Vergangenheit „Verräter“ nennen lassen.