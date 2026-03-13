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Nach Rot im Clássico: Mourinho kassiert Sperre

Mourinho kassiert Sperre

Der Starcoach José Mourinho fliegt im Duell zwischen Benfica und Porto vom Platz. Das hat Konsequenzen.
Jose Mourinho reagiert emotional auf die jüngsten Anfeindungen eines Porto-Mitarbeiters, der ihn mehrmals als Verräter beschimpfte.
SID
Der Starcoach José Mourinho fliegt im Duell zwischen Benfica und Porto vom Platz. Das hat Konsequenzen.

Der portugiesische Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon muss für zwei Spiele auf seinen Trainer José Mourinho verzichten.

Der Starcoach wurde nach seinem Platzverweis im Clássico gegen den FC Porto für zwei Partien gesperrt.

Nach Wortgefecht: Mourinho muss pausieren

Eine Begegnung muss Mourinho aussetzen, weil er in der Schlussphase des Spiels am Sonntag (2:2) die Rote Karte gesehen hatte. Außerdem bekam er eine Sperre von elf Tagen aufgebrummt, weil er sich eine Wortgefecht mit Portos Assistenzcoach Lucho Gonzalez geliefert hatte.

Mourinho hatte nach dem späten Ausgleich seiner Mannschaft (88.) seine Coachingzone verlassen und einen Ball in Richtung der Porto-Bank geschossen. Später erklärte er, er habe den Ball auf die Tribüne schießen wollen.

In wichtigen Spielen gesperrt

Mit Gonzalez kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Folge beschimpften sich die Kontrahenten gegenseitig, Mourinho musste sich wegen seiner Porto-Vergangenheit „Verräter“ nennen lassen.

Wegen seines Verhaltens fehlt er dem Tabellendritten in den Spielen beim FC Arouca am Samstag (21.30 Uhr) und am 21. März gegen Vitoria Guimaraes. Benfica kündigte allerdings an, gegen die Strafe vorgehen zu wollen. Sie sei „unfair, unverhältnismäßig und willkürlich“, hieß es, Gonzalez habe Mourinho provoziert.

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