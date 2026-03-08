Großer Wirbel um Mourinho: Rot, Fan-Beleidigungen und Verräter-Vorwürfe

Julius Schamburg 08.03.2026 • 22:35 Uhr José Mourinho fliegt nach wilden Szenen schon wieder vom Platz. Der Trainer von Benfica Lissabon redet sich auf der Pressekonferenz in Rage.

Das Ligaspiel zwischen Benfica Lissabon und dem FC Porto (2:2) ist in der Schlussphase eskaliert und Startrainer José Mourinho dabei mit glatt Rot vom Platz geflogen.

Nachdem der Ex-Mainzer Leandro Barreiro für Benfica den späten Ausgleich erzählt hatte (88.), kochten die Emotionen über. Mourinho geriet dabei in den Mittelpunkt der Kontroverse.

Chaotische Szenen - Mourinho fliegt runter

Es kam zu einem hitzigen Schlagabtausch zwischen beiden Bänken samt Rudelbildungen. Porto erhob den Vorwurf, Pepe sei von einem Gegenstand getroffen worden. Mitten im Chaos wurde der wütende Mourinho von Schiedsrichter Joao Pinheiro vom Platz gestellt (90.+1). Auch Nicolás Otamendi sah die Rote Karte (90.).

Beim Gang in die Katakomben kam es zu einem Wortgefecht zwischen Mourinho und Portos Mittelfeldspieler Lucho González.

Mourinho, der zweieinhalb Jahre lang den FC Porto trainiert hatte, erklärte auf der Pressekonferenz: „Der Spieler vom FC Porto hat mich 50-mal als Verräter bezeichnet. Ich würde gerne wissen, wovon er spricht. Ich habe Porto trainiert, Chelsea trainiert, Inter Mailand trainiert. Ich habe meine Seele gegeben. Ich denke, das nennt man Professionalität.“

Mourinho übt Schiedsrichter-Kritik

Zudem behauptete Mourinho, von den Fans beleidigt worden zu sein: „Das gehört zum Fußball dazu. Das ist kein Problem, aber dass ein Berufskollege mich als Verräter bezeichnet? Weil ich alles für Benfica gegeben habe? Das hat mir nicht gefallen.“

Für das Schiedsrichterteam hatte Mourinho nichts als Kritik übrig: „Der Schiedsrichter sagte, er habe mich vom Platz gestellt, weil ich einen Ball gegen die Bank des FC Porto geschossen habe - was völlig falsch ist. Ich wurde zu Unrecht vom Platz gestellt, der vierte Offizielle hat einen schlechten Job gemacht.“

Die Partie wurde von einer rassistischen Beleidigung gegen Vinícius Júnior überschattet. Benfica schied schließlich aus und Real zog ins Achtelfinale ein.