Pokal-Wahnsinn! "Surreale Ereignisse" in Kroatien - Ex-Bayern-Profi mittendrin

Felix Kunkel 05.03.2026 • 10:54 Uhr Im Viertelfinale des kroatischen Pokals überschlagen sich die Ereignisse in der Nachspielzeit. Vorher lässt Ex-Bayern-Profi Tiago Dantas Rijeka jubeln.

Im kroatischen Pokalwettbewerb haben sich am Mittwochabend verrückte Szenen abgespielt: Im Viertelfinale musste sich Hajduk Split bei HNK Rijeka mit 2:3 (1:0) geschlagen geben – und das, obwohl die Gäste erst in der Nachspielzeit mit 2:1 in Führung gegangen waren.

Roko Brajković ließ Split nach Ablauf der regulären Spielzeit jubeln (90.+5), doch zwei ganz späte Tore wendeten das Blatt zugunsten von Rijeka.

Dabei überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst ging Rijekas Ante Matej Jurić nach einem Zweikampf mit Ron Raci im Strafraum von Hajduk zu Boden (90.+14). Nach minutenlangem VAR-Check gab es Elfmeter für Rijeka. Toni Fruk trat an, sein Schuss wurde pariert, doch den Abpraller verwandelte er per Kopf zum 2:2 (90.+18).

„Eine unglaubliche Wende“: Rijeka zieht ins Halbfinale ein

Zwei Minuten später folgte dann die komplette Wende: Gabriel Rukavina vollendete einen Konter (90.+20) und machte das fulminante Finale der Partie perfekt – zugleich sicherte er Rijeka den Einzug ins Halbfinale.

„Eine unglaubliche Wende“, titelte die kroatische Tageszeitung Slobodna Dalmacija. Von „surrealen Ereignissen und Wendungen“ war auf dem Portal Sportklub die Rede.

Die Partie wurde insgesamt von mehreren VAR-Entscheidungen und dem Verhalten der Zuschauer geprägt. Rokas Pukstas hatte Split mit seinem Tor in Führung gebracht (25.), ehe der Treffer zum vermeintlichen 2:0 durch Ex-Frankfurter Ante Rebic nach Videobeweis annulliert wurde (43.).

Ex-Bayern-Profi Tiago Dantas trifft vom Punkt

Im zweiten Abschnitt gab es einen Elfmeter für Rijeka – wieder nach VAR-Entscheidung. Der frühere Bayern-Profi Tiago Dantas, der in der Saison 2020/21 unter Trainer Hansi Flick lediglich zwei Spiele für die Münchener absolvierte, übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum zwischenzeitlichen 1:1 (58.).

Kurz darauf sorgte ein Feuerwerk der Heimfans für eine dichte Rauchwolke, die eine fünfminütige Spielunterbrechung nach sich zog. In der 75. Minute kam es erneut zu Ausschreitungen: Hajduk-Fans zündeten Pyrotechnik und schossen Leuchtraketen von der Tribüne. Erst sechs Minuten später konnte die Partie fortgesetzt werden.