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Sorge bei Bayern-Fans? Kane fehlt verletzt

Kane fällt aus

Müssen sich die Bayern Sorgen machen? Der englische Verband verkündet den Ausfall von Harry Kane für das Testspiel der Three Lions.
Für Sami Khedira prägt Harry Kane das Spiel des FC Bayern wie kein Zweiter. Als Stürmer und Spielmacher zugleich lenkt er das Tempo, sichert ab und übernimmt Verantwortung.
SID
Müssen sich die Bayern Sorgen machen? Der englische Verband verkündet den Ausfall von Harry Kane für das Testspiel der Three Lions.

Englands Fußballer müssen auch im WM-Test gegen Japan ohne Kapitän Harry Kane auskommen.

Der Stürmerstar von Bayern München fehlt in der Partie am Dienstagabend (20.45 Uhr/im LIVETICKER) in London laut einer Mitteilung der Three Lions vorsorglich nach kleineren Problemen aus dem Training.

„Leichte Verletzung“: England ohne Kane

„Harry Kane wird heute Abend vorsichtshalber geschont, da er sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen hat; er bleibt jedoch beim Team und wird weiter untersucht“, teilte der Verband am Abend auf X mit. Der Angreifer hatte bereits beim 1:1 im vorherigen Länderspiel gegen Uruguay im Team von Thomas Tuchel gefehlt.

Ob ein Einsatz in der nächsten Münchner Bundesliga-Partie beim SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) gefährdet ist, war zunächst unklar.

Kane jagt im wohl entschiedenen Meisterschaftsrennen noch den Bundesliga-Torrekord von Robert Lewandowski (41 Tore), dafür müsste der Engländer in den verbleibenden sieben Ligaspielen zehn Treffer erzielen.

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