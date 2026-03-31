Sorge bei Bayern-Fans? Kane fehlt verletzt

SID 31.03.2026 • 19:56 Uhr Müssen sich die Bayern Sorgen machen? Der englische Verband verkündet den Ausfall von Harry Kane für das Testspiel der Three Lions.

Englands Fußballer müssen auch im WM-Test gegen Japan ohne Kapitän Harry Kane auskommen.

Der Stürmerstar von Bayern München fehlt in der Partie am Dienstagabend (20.45 Uhr/im LIVETICKER) in London laut einer Mitteilung der Three Lions vorsorglich nach kleineren Problemen aus dem Training.

„Leichte Verletzung“: England ohne Kane

„Harry Kane wird heute Abend vorsichtshalber geschont, da er sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen hat; er bleibt jedoch beim Team und wird weiter untersucht“, teilte der Verband am Abend auf X mit. Der Angreifer hatte bereits beim 1:1 im vorherigen Länderspiel gegen Uruguay im Team von Thomas Tuchel gefehlt.

Ob ein Einsatz in der nächsten Münchner Bundesliga-Partie beim SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) gefährdet ist, war zunächst unklar.