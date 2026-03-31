Tuchel tobt bei empfindlicher England-Pleite

Julius Schamburg 31.03.2026 • 22:38 Uhr England verpatzt den Test gegen Japan. Nationaltrainer Thomas Tuchel schimpft an der Seitenlinie. Tormaschine Harry Kane kann nicht mitwirken.

Empfindliche Pleite für Thomas Tuchel mit der englischen Nationalmannschaft. Die Three Lions mussten sich am Dienstagabend im Testspiel im Wembley Stadion Japan mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Kaoru Mitoma vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion traf für die Gäste aus Japan nach einem blitzsauber ausgespielten Konter (23.).

Tuchel schimpft an der Seitenlinie

Tuchel schien derweil ganz und gar nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Thomas Tuchel ist völlig außer sich. Er reißt immer wieder die Arme in die Höhe und lässt sie wieder sinken. Er ist nicht zufrieden mit dem, was er sieht“, sagte der ehemalige Nationaltorhüter Paul Robinson bei BBC. Nach dem Abpfiff gab es Pfiffe.

Superstar Harry Kane fehlte verletzungsbedingt. Tuchel bestätigte vor dem Spiel, dass sich der Stürmer des FC Bayern im Training verletzt hatte und die Einheit nach 15 Minuten abbrechen musste. Wie lange Kane ausfällt, ist noch nicht bekannt. Sein Fehlen machte sich am Dienstag bemerkbar.

Vor dem Test gegen Japan hatte Tuchel – wie erwartet – acht Stars aus dem Kader gestrichen. Unter anderem kehrte das Arsenal-Trio um Bukayo Saka, Declan Rice und Noni Madueke vorzeitig zum Verein zurück.

Bereits am Freitag war Tuchel mit England nicht über 1:1 gegen Uruguay hinausgekommen. Der deutsche Coach wütete dabei an der Seitenlinie. Ausschlaggebend war die Entscheidungsfindung von Schiedsrichter Sven Jablonski und ein brutales Foul an Phil Foden.