Tragödie führt zu Spielabbruch in Spanien

Tobias Wiltschek 01.03.2026 • 18:47 Uhr Todesfall in der zweiten spanischen Liga. Ein 82-Jähriger stirbt - das Spiel zwischen Gijón und Leganés wird daraufhin abgebrochen.

In der zweiten spanischen Liga ist es am Sonntag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen.

Das Spiel zwischen Sporting Gijón und Absteiger CD Leganés wurde wegen eines Notfalls bereits in der vierten Minute unterbrochen.

La Liga 2: Fan verstorben

Wieder aufgenommen wurde die Partie nicht mehr. Nach einer weiteren halben Stunde wurde bekanntgegeben, dass ein 82 Jahre alter Fan verstorben sei. Das Spiel wurde daraufhin endgültig abgebrochen.

Wie die Marca berichtet, hatte Schiedsrichter Daniel Palencia die beiden Kapitäne Gaspar Campos und Juan Soriano während der Unterbrechung zu sich gerufen, um sie über die Situation zu informieren.

Mannschaften hielten sich während der Unterbrechung warm

Anschließend hielten sich die Spieler beider Teams zunächst auf dem Platz warm und spielten sich Bälle zu, ehe sie das Spielfeld verließen und sich in die Umkleidekabinen begaben.

Als die Nachricht vom Tod des Fans bekanntgegeben wurde, „wurden die Tribünen des Stadions bei gespenstischer Stille geräumt“, heißt es in der Marca.