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Tuchel sorgt für große England-Überraschung!

Tuchel sorgt für Überraschung

Thomas Tuchel muss wegen zweier Ausfälle umplanen - und holt einen Spieler zurück ins Team, der die englische Nationalmannschaft einst unter dubiosen Umständen verließ.
Thomas Tuchel nominiert Jude Bellingham trotz Muskelverletzung für die anstehenden Länderspiele. Laut dem englischen Nationaltrainer ist Real Madrid darüber aber sogar erfreut.
Philipp Heinemann
Thomas Tuchel muss wegen zweier Ausfälle umplanen - und holt einen Spieler zurück ins Team, der die englische Nationalmannschaft einst unter dubiosen Umständen verließ.

Thomas Tuchel hat mit einer Nachnominierung auf der Insel für Überraschung gesorgt. Der Nationaltrainer Englands berief den Außenverteidiger Ben White in den Kader.

Tuchel reagierte damit auf den Ausfall von Jarell Quansah vom Bundesligisten Bayer Leverkusen. Außerdem holte er Harvey Barnes für den angeschlagenen Eberechi Eze ins Team.

„White aus der Kälte herein“, titelte die Daily Mail zu White, der sein letztes Spiel für England im März 2022 absolviert hat.

White verließ das WM-Team wohl wegen Zoff

Der Außenverteidiger des FC Arsenal soll sich einst einen Streit mit Steve Holland – dem Co-Trainer von Tuchels Vorgänger Gareth Southgate – geliefert haben. Damals verließ er das Team für die WM 2022 vorzeitig. Seitdem soll er eine Rückkehr zu den Three Lions ausgeschlossen haben. Southgate sprach von einer „großen Schande“.

An Tuchel gerichtet hatte White derweil schon im vergangenen Mai signalisiert, dass er für ein Comeback nun bereit wäre. Jetzt bekommt der 28-Jährige seine Chance.

Die Entscheidung bedeutet auch den nächsten Rückschlag für Trent Alexander-Arnold.

Trotz des Quansah-Ausfalls wird für den Verteidiger von Real Madrid in Tuchels für die nächsten beiden Länderspiele ohnehin extrem aufgeblähten Kader – der Ex-Bayern-Coach nominierte 35 Spieler, die allerdings nicht alle gleichzeitig dabei sein werden – kein Platz frei.

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