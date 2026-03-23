Tuchel sorgt für große England-Überraschung!

Thomas Tuchel hat mit einer Nachnominierung auf der Insel für Überraschung gesorgt. Der Nationaltrainer Englands berief den Außenverteidiger Ben White in den Kader.
Tuchel sorgt für Überraschung
Tuchel reagierte damit auf den Ausfall von Jarell Quansah vom Bundesligisten Bayer Leverkusen. Außerdem holte er Harvey Barnes für den angeschlagenen Eberechi Eze ins Team.
„White aus der Kälte herein“, titelte die Daily Mail zu White, der sein letztes Spiel für England im März 2022 absolviert hat.
White verließ das WM-Team wohl wegen Zoff
Der Außenverteidiger des FC Arsenal soll sich einst einen Streit mit Steve Holland – dem Co-Trainer von Tuchels Vorgänger Gareth Southgate – geliefert haben. Damals verließ er das Team für die WM 2022 vorzeitig. Seitdem soll er eine Rückkehr zu den Three Lions ausgeschlossen haben. Southgate sprach von einer „großen Schande“.
An Tuchel gerichtet hatte White derweil schon im vergangenen Mai signalisiert, dass er für ein Comeback nun bereit wäre. Jetzt bekommt der 28-Jährige seine Chance.
Trotz des Quansah-Ausfalls wird für den Verteidiger von Real Madrid in Tuchels für die nächsten beiden Länderspiele ohnehin extrem aufgeblähten Kader – der Ex-Bayern-Coach nominierte 35 Spieler, die allerdings nicht alle gleichzeitig dabei sein werden – kein Platz frei.