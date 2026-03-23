Tuchel sorgt für große England-Überraschung!

Philipp Heinemann 23.03.2026 • 13:32 Uhr Thomas Tuchel muss wegen zweier Ausfälle umplanen - und holt einen Spieler zurück ins Team, der die englische Nationalmannschaft einst unter dubiosen Umständen verließ.

Thomas Tuchel hat mit einer Nachnominierung auf der Insel für Überraschung gesorgt. Der Nationaltrainer Englands berief den Außenverteidiger Ben White in den Kader.

Tuchel reagierte damit auf den Ausfall von Jarell Quansah vom Bundesligisten Bayer Leverkusen. Außerdem holte er Harvey Barnes für den angeschlagenen Eberechi Eze ins Team.

„White aus der Kälte herein“, titelte die Daily Mail zu White, der sein letztes Spiel für England im März 2022 absolviert hat.

White verließ das WM-Team wohl wegen Zoff

Der Außenverteidiger des FC Arsenal soll sich einst einen Streit mit Steve Holland – dem Co-Trainer von Tuchels Vorgänger Gareth Southgate – geliefert haben. Damals verließ er das Team für die WM 2022 vorzeitig. Seitdem soll er eine Rückkehr zu den Three Lions ausgeschlossen haben. Southgate sprach von einer „großen Schande“.

An Tuchel gerichtet hatte White derweil schon im vergangenen Mai signalisiert, dass er für ein Comeback nun bereit wäre. Jetzt bekommt der 28-Jährige seine Chance.