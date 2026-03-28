Zwei Gelbe Karten, aber kein Platzverweis? Wirbel um deutschen Schiedsrichter

Johannes Vehren 28.03.2026 • 13:04 Uhr Der deutsche Schiedsrichter Sven Jablonski leitet am Freitagabend das Testspiel zwischen England und Uruguay. Dabei kommt es zu einer großen Verwirrung: Sah ein Spieler zwei Gelbe Karten, flog aber nicht vom Platz?

Großes Unverständnis nach dem Testspiel zwischen England und Uruguay! Dabei steht der deutsche Schiedsrichter Sven Jablonski im Mittelpunkt, der sich mit heftiger Kritik auseinandersetzen muss.

In England wird dem Deutschen vorgeworfen, dem uruguayischen Spieler Manuel Ugarte zwei Gelbe Karten gezeigt, ihn aber nicht vom Platz geschickt zu haben.

Verwirrung auch wegen der TV-Bilder

Die erste Szene spielte sich in der 70. Minute ab: Ugarte foulte am eigenen Strafraum Cole Palmer. Der deutsche Schiedsrichter pfiff die Szene ab, was Uruguay-Kapitän José Maria Gimenez sehr ärgerte, weshalb er wild herumgestikulierte.

Als Ugarte gerade hinter seinem Teamkollegen vorbeilief, ging Jablonski auf Gimenez zu, zeigte mit seinem Finger in die Richtung der beiden und zückte die Gelbe Karte. Dabei war nicht klar zu erkennen, für wen die Verwarnung bestimmt war. Im TV-Bild wurde kurz darauf eingeblendet, Ugarte habe Gelb gesehen und nicht sein Teamkollege.

Ugarte sieht wegen Meckerns Gelb

In der 81. Minute ging England nach einem Eckball durch Ben White in Führung. Die Uruguayer reklamierten, dass zuvor ein Foul vorgelegen habe und der Treffer damit irregulär gewesen sei. In dem meckernden Pulk war auch Ugarte, der aufgrund seiner Beschwerden Gelb sah.

Das sorgte sofort für Verwirrung und die Engländer konnten die Welt nicht mehr verstehen, denn ihrer Meinung nach wurde der Uruguayer zweimal verwarnt und hätte demnach vom Platz gestellt werden müssen.

Scharfe Tuchel-Kritik an Schiedsrichter

Dies war jedoch nicht der Fall, sodass die Südamerikaner mit elf Spielern weiteragieren konnten. Für Ugarte war die Partie dann erst in der 87. Minute vorbei, als er ausgewechselt wurde.

Nach dem Spiel kritisierte Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel den Unparteiischen scharf: „Ich fand, das war überhaupt keine gute Leistung. Es gab Diskussionen darüber, dass ein Spieler in einem Spiel zwei Gelbe Karten bekommt, aber nicht vom Platz gestellt wurde. Ein schlechter Tag für ihn (Jablonski, Anm. d. Red.).“

Maguire-Aussagen sorgen für noch mehr Verwirrung

Auch der frühere englische Nationalspieler Ian White meinte bei ITV: „Die denken sich das einfach so aus, als hätten wir nicht gesehen, was wir gesehen haben. Bei Palmer war es Ugarte, der ihn attackierte, und dann sah es so aus, als hätte man ihn auch noch wegen Meckerns bestraft.“

Englands Verteidiger Harry Maguire versuchte im Nachgang aufzuklären, wie die Kommunikation mit Jablonski ablief: „Uns wurde mitgeteilt, dass Ugarte zwei Gelbe Karten gezeigt wurden und die zweite davon zurückgenommen wurde, was für uns neu ist.“

Jedoch gab es kurz danach noch eine neue Entwicklung und Maguire führte weiter aus: „Nun wurde uns mitgeteilt, dass die erste dieser Gelben Karten für Ugarte eigentlich für Gimenez bestimmt war. Anstatt zwei Gelbe Karten hat Ugarte also gar keine erhalten.“ Seine Aussagen sorgten damit für noch mehr Verwirrung.