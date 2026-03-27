Kurioser Abend für Tuchels große Überraschung

SPORT1 27.03.2026 • 22:56 Uhr Thomas Tuchel lässt viele Stars draußen, entsprechend behäbig ist der Auftritt des WM-Mitfavoriten. Ben White, den Tuchel überraschend nominierte, erlebte einen äußerst kuriosen Abend.

Der deutsche Teammanager Thomas Tuchel hat mit Englands Fußball-Nationalmannschaft den Auftakt ins WM-Jahr verpatzt. Der Titelanwärter kam ohne zahlreiche Stars wie Harry Kane oder Jude Bellingham in einem ersten Härtetest nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Uruguay und blieb lange harmlos.

Einen äußerst kuriosen Abend erlebte Englands Ben White. Der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger des FC Arsenal, der überraschend von Tuchel für die Länderspiele nominiert wurde, brachte den Favoriten spät in Führung (82.). Dabei blieb es jedoch nicht, denn White verursachte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter, den Real-Star Federico Valverde zum 1:1-Endtand verwandelte. Die gesamte WM-Qualifikation hatte England ohne Gegentreffer überstanden.

Tuchel hatte mit der Nominierung von White auf den Ausfall von Jarell Quansah reagiert. „White aus der Kälte herein“, titelte die Daily Mail zu White, der zuvor sein letztes Spiel für England im März 2022 absolviert hatte.

Harry Kane nicht im Kader

Torjäger und Kapitän Kane stand gar nicht erst im Kader, Tuchel hatte für die Länderspiele ein extra großes Aufgebot mit insgesamt 35 Spielern nominiert. Das Duell mit dem WM-Teilnehmer Uruguay nutzte Tuchel für Experimente. Im Mittelfeld debütierte James Garner vom FC Everton, James Trafford von Manchester City spielte erstmals im Tor.

Chancen erspielte sich England in der neuen Konstellation kaum, einen Schreckmoment hatte Tuchel zu überstehen: Noni Madueke vom FC Arsenal musste verletzt vom Platz (38.). Später wurde auch Phil Foden ausgewechselt (56.), er wirkte nach einem Foul von Ronald Araújo angeschlagen.

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