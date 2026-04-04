Herzprobleme! Ex-Nationalspieler muss Karriere beenden

SID 04.04.2026 • 19:48 Uhr Oscar hat 48 Länderspiele absolviert - das schlimmste davon war eines gegen Deutschland.

Der frühere brasilianische Nationalspieler Oscar hat seine Karriere wegen Herzproblemen beendet.

Der 34-Jährige, 2014 einziger Torschütze Brasiliens im WM-Halbfinale gegen Deutschland (1:7), war im November auf dem Gelände des FC São Paulo während einer Routine-Untersuchung plötzlich ohnmächtig geworden.

Oscar berichtet von beängstigendem Moment

„Mein Herz hat zweieinhalb Minuten lang stillgestanden“, sagte Oscar am Samstag in einem Instagram-Video. „Alle sagen, dass man bei einer Nahtod-Erfahrung seinen Körper verlässt. Ich hatte ähnliche Empfindungen.“ Er habe seinen Sohn gesehen, der ihn bat, „zurück ins Leben zu kommen“.

Nun beende er seine Karriere, „die mich praktisch um die ganze Welt geführt hat“.